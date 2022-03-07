الوحدة وشباب الأهلي.. الكتاب المفتوح

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مواجهة ثالثة تجمع الوحدة وشباب الأهلي خلال أسبوع واحد فقط، عندما يلتقيان اليوم في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، على استاد آل نهيان بأبوظبي، والذي كان لقاء الذهاب فيه انتهى بفوز «الفرسان» بهدف نظيف، قبل أن يلتقي الفريقان مرة ثانية الجمعة الماضي، بالجولة 18 من دوري أدنوك ويتفوق «العنابي» 3 - 1.

الوحدة يبحث عن رد الدين لضيفه، والتأهل إلى نهائي المسابقة، ليحافظ على حظوظه القوية في المنافسة على جميع البطولات، بعد تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة، لكنه في الوقت نفسه، يصب تركيزه الأكبر، على لقاء العين المتصدر بالجولة 19 من الدوري السبت المقبل، والذي يسعى للفوز به، وتقليص الفارق بين الفريقين إلى نقطة واحدة في السباق نحو الدرع.

لذلك ينتظر أن يريح عدد من عناصره الأساسيين، ويدفع بلاعبي الدكة وبعض اللاعبين الشباب أمام «الفرسان»، على أمل أن يكون لعامل الأرض والجمهور دور مؤثر في المباراة.

من جهته، فإن شباب الأهلي يبحث عن إنقاذ موسمه بعد خروجه من كأس رئيس الدولة وابتعاده نظرياً عن المنافسة على الدوري، ويرمي بكل أوراقه في هذه المواجهة من أجل العبور إلى النهائي، وهو يدرك جيداً أن مضيفه سيسبب له صعوبات بغض النظر عن التشكيلة التي يدفع بها بعد أن لعب أمام فريقين مختلفين في المباراتين السابقتين، وتغلب بصعوبة على لاعبي الصف الثاني لـ «أصحاب السعادة»، فيما خسر أمام الأساسيين.