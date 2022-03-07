هونج كونج تحلق بلقب «آسيوية الشراع»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق منتخب هونج كونج بلقب البطولة الآسيوية للشراع، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 145 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، واختتمت أمس «الأحد» على كورنيش العاصمة أبوظبي.

وأقيمت المنافسات في الفترة من 27 فبراير الماضي وحتى السادس من الشهر الجاري، وشهدت منافسة شرسة في عشر فئات كانت ضمن أجندة البطولة.

وحصل منتخب هونج كونج على 4 ذهبيات في فئات قوارب «أر أس أكس» وذهبية الكايت سيرف فئة الفورمولا كايت، وذهبيتي فئة «أي كيو أف» للبنين والبنات، وحلت الهند ثانية في الترتيب بعد حصولها على ثلاث ذهبيات بواقع ذهبية في مسابقة قوارب الفورتي ناينر، وأخرى في القوارب الشراعية اليزر «سي أيه 4» للبنات، وثالثة للقوارب الشراعية فئة «سي أيه 7»، وحصلت كل من تايلاند والصين وماليزيا على ذهبية واحدة في ثلاث فئات مختلفة.

توّج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الكايت سيرف، والدكتور مالوف شورف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، وبخيت محمد القبيسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري، ومحمد عبد الله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، سالم الشامسي، وخالد العويس عضوا مجلس إدارة الاتحاد

من جانبه، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب، الشكر إلى جميع المشاركين في البطولة، مؤكداً أن الجميع قدم مستويات رائعة ولوحة فنية رياضية متميزة وأكد أن البطولة قوية، لاسيما في ظل مشاركة 145 لاعباً ولاعبة من 18 دولة.

ووجه الرميثي التحية للاتحادين القاري والمحلي للشراع والتجديف الحديث، مؤكداً أن ثقة الاتحاد القاري تؤكد دوماً على ما يقوم به النادي من سعي نحو مزيد من تطور الرياضات البحرية بشقيها الحديث والتراثي.

كما وجه التحية إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات والبطولات التي تقام تحت مظلة النادي، واعداً بمزيد من الأحداث الناجحة، محلياً وقارياً وكذلك على الصعيد العالمي.