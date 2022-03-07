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الرياضي
24 مدرباً في «الدورة الآسيوية A»
المدربون المشاركون في الدورة (الاتحاد)
8 مارس 2022 02:11

دبي (الاتحاد)

انطلقت محاور المرحلة الأولى من الدورة التدريبية الآسيوية (AFC A Diploma) للمدربين، التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويستضيفها نادي الحمرية في الفترة من 6 إلى 18 مارس الحالي، بمشاركة 24 مدرباً.
وتأتي الدورة ضمن برنامج الإدارة الفنية باتحاد الكرة للموسم الرياضي 2021-2022، وفقاً لمنهجية تعليمية معتمدة من الاتحاد الآسيوي، والتي تهدف لتطوير وتأهيل المدربين حاملي الرخصة الآسيوية (B) لنيل الشهادة الأعلى لتدريب الفريق الأول في الأندية والمنتخبات.
وتتضمن محاور الدورة التي يُشرف عليها المحاضرون الآسيويون، البحريني محمد مبارك الشملان، والإماراتيان جمال علي الحساني وعبد المجيد إبراهيم النمر، عدداً من المحاضرات النظرية والعملية التي تتناول مسؤوليات المدرب وطرق التدريب المختلفة، ومهارات الاتصال مع اللاعبين وقراءة وتحليل الأداء والمباريات، بالإضافة لمسؤوليات اللاعبين المهاجمين وأدوار لاعبي خط الدفاع في حالتي الهجوم والدفاع، وتطوير الاحتفاظ باللعب الهجومي في منطقة وسط الملعب ومنطقة الثُلث الهجومي، وعوامل التخطيط الاستراتيجي للفريق خلال المباراة.
ويشترط اجتياز الدورة التدريبية خوض المدرب المشارك لفترة معايشة لمدة ثلاثة أسابيع مع مدرب محترف في الفريق الأول بالأندية، سواء داخل أو خارج الدولة، للوقوف على كيفية التدريب وتطبيق فكر المدرب خلال التدريبات، والتوجيهات خلال المباريات، والعديد من الخبرات التي يسهل اكتسابها خلال تلك الفترة.
وتهدف الدورات الآسيوية للمدربين بصفة عامة إلى إعداد وتأهيل وتطوير إمكانيات وقدرات المدربين، والوصول بهم إلى أفضل المستويات من خلال تطوير الجانب الفني، وتأهيل المدرب في منهجية وطرق تدريب اللاعبين، وعرض ومناقشة المستجدات الجديدة التي تطرأ على فنيات اللعبة بين الحين والآخر، بما ينعكس على تطور الأداء الفني للاعبين.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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