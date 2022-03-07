«كلاسيكو ناري» بين الاتحاد والهلال

الرياض (أ ف ب)

يبحث الاتحاد «المتصدر» عن تخطي غريمه الهلال حامل اللقب للاقتراب أكثر من لقب الدوري السعودي في كرة القدم، عندما يتواجهان الليلة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة. ويتربّع الاتحاد، حامل اللقب 8 مرات مقابل 17 لقباً للهلال، على الصدارة مع 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، علماً بأنه يملك مباراتين مؤجلتين.وتحمل المباراة في طياتها أهمية كبيرة للفريقين، حيث إن فوز الهلال سيمنحه جرعة ثقة إضافية ويقربه من صدارة الترتيب، خصوصاً في حال تمكن من الفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق، فيما فوز الاتحاد سيضعه على بُعد خطوات من التتويج باللقب الذي حققه للمرة الأخيرة عام 2009.

ويسير الاتحاد بخطى ثابتة، حيث لم يهدر في مبارياته الـ 13 الأخيرة سوى نقطتين إثر تعادله مع التعاون، فيما كان الفوز نصيبه في جميع المباريات الأخرى.

يأمل الاتحاد أن يواصل عروضه القوية والاقتراب أكثر من التتويج باللقب، خصوصاً أن فوزه على الهلال سيوسع الفارق مع أقرب مطارديه الشباب إلى 11 نقطة قبل نهاية الدوري بسبع مراحل.

ويفتقد الاتحاد في «الكلاسيكو» المنتظر عدداً من لاعبيه الأساسيين، أبرزهم هدافه الجديد المغربي عبدالرزاق حمدالله ومدافعه عمر هوساوي بسبب الإصابة، وعبدالرحمن العبود بداعي الإيقاف، لينضمّوا إلى البرازيلي إيجور كورنادو والمدافع المصري أحمد حجازي اللذين يواصلان برنامجهما العلاجي منذ فترة.

وقدّم حمدالله أداءً باهراً منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ارتدائه ألوان النصر، حيث سجّل 7 أهداف في 5 مباريات، بينها ثلاثية في مرمى الأهلي في ديربي جدة.

ورغم هذه الغيابات عن تشكيلة المدرب الروماني كوزمين كونترا، بإمكان المتصدر الاعتماد على لاعبين مميزين أمثال الثلاثي البرازيلي مارسيلو غروهي وبرونو هنريكي ورومارينيو وعبدالعزيز البيشي وفهد المولد ومهند الشنقيطي.

في المقابل، أقال الهلال مدرّبه البرتغالي ليوناردو جارديم لتراجع نتائجه وخسارة ثقيلة أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية، واستبدله بالأرجنتيني العائد رامون دياس، ما انعكس إيجاباً على النتائج.