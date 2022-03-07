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الرياضي
إنزاجي يحلم بـ «هدف مبكر» أمام ليفربول
إنزاجي يحلم بـ «هدف مبكر» أمام ليفربول
7 مارس 2022 21:22

ليفربول (رويترز)
قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان إن فريقه يجب أن يسجل مبكراً لو أراد الحفاظ على آماله بعبور ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً «الثلاثاء».
وانتصر ليفربول 2-0 في الذهاب في ميلانو رغم البداية القوية لإنتر الذي بلغ أدوار خروج المغلوب بالمسابقة لأول مرة في عقد من الزمن.
وقال إنزاجي مؤتمراً صحفياً: «من المهم والضروري أن نسجل في الشوط الأول، مباراة الغد ستكون صعبة، لكننا متحفزون للغاية، إنتر لم يبلغ هذه الأدوار بالبطولة منذ سنوات عديدة وكنا ندرك أننا سنواجه فريقاً قوياً بعد احتلالنا المركز الثاني في المجموعة. قمنا بعمل جيد في مباراة الذهاب وسنكرر ذلك في الغد».
وصام إنتر عن التسجيل في أربع مباريات متتالية بما في ذلك مواجهة ليفربول لكن وضع حداً لغيابه عن الأهداف بشكل رائع عندما سحق بطل إيطاليا منافسه سالرنيتانا متذيل الترتيب 5-0 يوم الجمعة بفضل ثلاثية لاوتارو مارتينيز وثنائية إيدن جيكو.
ووصف إنزاجي ليفربول بأنه واحد من أفضل ثلاثة فرق في العالم واعترف بأن المباراة ستكون أصعب من المواجهة في سان سيرو، لكنه طالب فريقه بالتعامل مع الأمر كفرصة للتطور.
وقال المدرب الإيطالي: «سنواجه أقوى فريق في أوروبا بجانب بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، ستكون أجواء صعبة وأكثر صعوبة من المواجهة في سان سيرو، لكن مثل هذه المباريات تساعد على نضج الجميع».
وأكد إنزاجي أن إيفان بريشيتش سيكون جاهزاً للمباراة بعد غيابه أسبوعين وأن الغائب الوحيد هو نيكولو باريلا للإيقاف.

سيموني إنزاجي
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
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