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الرياضي
شكوك حول مشاركة مبابي ضد الريال
شكوك حول مشاركة مبابي ضد الريال
7 مارس 2022 19:23

باريس (أ ف ب)
تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد الإسباني «الأربعاء» في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابة تعرض لها في التمارين الاثنين وفق ما أفادت عدة تقارير.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية: «مشاركة كيليان مبابي غير مؤكدة للغاية، لقد تعرض صباح اليوم لإصابة في قدمه».
وتابعت: «في البداية، خشي نادي العاصمة من وجود كسر، لكن الفحوصات التي خضع لها في وقت مبكر من فترة بعد الظهر استبعدت هذه الفرضية، لكن رحلة بطل العالم إلى مدريد الأربعاء ليست مؤكدة أبداً».
وكان مبابي سجل هدف الفوز 1-0 في مباراة الذهاب في باريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وهو يُعتبر المهاجم الابرز في خط أمامي يضم كل من الارجنتينيين ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار، بعد أن سجل خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم و14 في الدوري.

كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
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