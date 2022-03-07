بيترهانسيل يشدد قبضته على صدارة رالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي (الاتحاد)

عزز البطل الأرجنتيني كيفن بينافيدس آماله في الفوز بلقب الدراجات النارية لأول مرة، بينما مضى ستيفان بيترهانسيل قدماً لتحقيق فوزه القياسي السابع بلقب السيارات، ضمن المرحلة المرحلة الثانية لرالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والتي حملت اسم «مرحلة أدنوك للتوزيع» ومسافتها 318 كم وشهدت المرحلة عودة ناصر العطية والدراج روس برانش للمنافسة، وسجلا أسرع زمن بعد 24 ساعة على تعرضهما لحوادث أدت لخروجهما من المنافسة في المرحلة الأولى.

وقام الدراج كيفن بينافيدس وبروح بطولة العالم للراليات الجديدة، بالتوقف لأكثر من 20 دقيقة لمساعدة متصدر فئة الدراجات النارية في المرحلة الأولى مايكل دوكيرتي بعد سقوطه الثقيل عن دراجته، قبل أن يستأنف ويتولى زمام الصدارة لاحقاً.

وتم تكريم بينافيديس في النهاية بالزمن الذي أمضاه في مساعدة دوكيرتي، وبنهاية المرحلة أصبح نجم كيه تي أم يتصدر الآن بفارق 4 دقائق و23 ثانية على الأميركي ريكي برابيك، بينما جاء الدراج التشيلي إجناسيو كورنيجو على بعد 41 ثانية في المركز الثالث.

وضمت المراكز الستة الأوائل لفئة الدراجات النارية سام سوندرلاند بدراجة جاز جاز وبابلو كوينتانيلا بدراجة هوندا، تلاه شقيق بينافيدس الآخر لوتشيانو، بدراجة هوسكفارنا.

ومع نهاية المرحلة الثانية، حقق بيترهانسيل ومساعده إدوارد بولانجر، رابع أسرع زمن بسيارة (أودي آر أس كيو إي – ترون) بأفضلية 7 دقائق و20 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي بسيارة تويوتا هايلوكس والتشيكي مارتن بروكوب ثالثاً بفارق 15 دقيقة و50 ثانية عن الصدارة بسيارة (فورد رابتور آر أس كروس كاونتري).

وأكمل الخمسة الأوائل، كل من البولندي ياكوب برزيجونسكي بسيارة ميني جون كوبر وركس باجي، وماثيو سيرادوري بسيارة سينشري سي آر 6.

وقال ناصر العطية عند وصوله إلى خط النهاية بسيارته تويوتا هايلوكس: «الآن سنحاول الفوز في مرحلة للحصول على أكبر عدد من النقاط، لقد قمنا بعمل جيد، أنا سعيد للغاية. علينا أن نعمل الآن من أجل النقاط. كسبنا خمس نقاط، وآمل أن أحصل على خمس نقاط أيضاً في المرحلة الثالثة».

وكان يوماً رائعاً آخر للدراج الإماراتي عبد العزيز أهلي، حيث عزز بطل الكوادس المدافع عن اللقب تصدره على متن دراجة كوادس ياماها رابتور على السلوفاكي جوراي فارجا، إلى 1 ساعة و24 دقيقة و12 ثانية.

وتألق دراج جنوب أفريقيا المقيم في دبي مايكل دوكيرتي بجدارة وتصدر فئة الدراجات النارية بشكل عام في نهاية المرحلة الأولى الصحراوية، بعد فوزه في تصفيات التأهل السبت الماضي.

واتسمت بداية المرحلة الثانية بصعوبتها، وبسبب متطلبات الملاحة عبر الصحراء، لاحق سوء الطالع دوكيرتي وتعرض لحادث وذلك بعد أن تجاوزه البطل المدافع عن اللقب ماتياس والكنر.

وسرعان ما توقف الدراج الأرجنتيني كيفين بينافيدس لمساعدة دوكيرتي قبل وصول الفريق الطبي إلى مكان الحادث، وتم إجلاء دوكيرتي بطائرة مروحية إلى مستشفى مدينة زايد.

وقال بينافيدس:«كان الطقس حاراً حقاً، توقفت لمساعدة مايكل دوكيرتي عندما تعرض لحادث، وانتظرت وصول المساعدة الطبية. من جهة أخرى يبدو أن شقيقي حظي برحلة رائعة، لذلك أنا سعيد».

وعلق برانش قائلاً:«لقد كان يوماً جيداً بالنسبة لي. قدت دراجتي بسلاسة وثبات في محاولة لتقليل الأخطاء بعد الأخطاء والأعطال كانت قيادتي أفضل بكثير».

كما تعرض دراج جنوب أفريقي آخر لحادث وهو برادلي كوكس، الذي كان الأسرع في مجموعة رالي 2، وتم نقله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر. لكن روس برانش في بوتسوانا، الذي تم إجلاؤه من المرحلة الأولى لإجراء فحص طبي في المستشفى، تمت الموافقة على عودته وسرعان ما عاد إلى المنافسة بسرعة.

وتوفر أدنوك للتوزيع مرافق للتزود بالوقود لطائرات طيران أبوظبي الهليوكبتر ومهمتها توفير خدمات البحث والإنقاذ المنقذة للحياة وتقديم المساندة للطواقم الطبية، وتكون في وضع الاستعداد الدائم لمساعدة المنافسين الذين يواجهون مشاكل.