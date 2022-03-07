تألق فارسات «اف 3» في سباق السيدات للقدرة



محمد حسن (دبي)



هيمنت فارسات إسطبلات «اف 3» على مجريات سباق السيدات في اليوم الافتتاحي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدره، وتمكن الفريق من إحراز المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى المركز الرابع والخامس في السباق الذي شهد منافسة شرسة حتى الأمتار النهائية، وامتد لمسافة 119 كلم.

وتوجت باللقب الفارسة الأرجنتينية كاميلا رودريجيز باللقب على صهوة «ابندومس ريكابيلي» لإسطبلات «اف3»، مسجلة 4:19:23 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.53 كلم/ ساعة، تلتها بفارق 3 ثوان مواطنتها ورفيقتها في الإسطبل ماريا سانتينا زونينو على صهوة «تونكي دي بو».

وحلت في المركز الثالث الفارسة الاورجوانية سيسيليا جارسيا على صهوة «بليوت دو بيجون» لإسطبلات «ام7»، وسجلت 4:19:41 ساعة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية عزيزي للتطوير العقاري، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نالت صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نالت صاحبات المراكز من الرابع إلى السادس عشر مبالغ مالية قيمة.

وجاء السباق قويا وسريعا وتميز منذ انطلاقته بالمنافسة القوية وحرصت الفارسات لوضع بصماتهن في هذا السباق المهم والذي تستعد له الإسطبلات بنخبة الخيول منذ فترة مبكرة، وتمكنت البطلة من تعويض الفارق في المرحلة قبل الأخيرة، حيث كان ترتيبها في المركز الـ17 لتقود جوادها القوي بكل حنكة متخطية الجميع، وتصل لخط النهاية أولاً.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، وموريس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، بتتويج الفائزات بالكؤوس.

وأعربت بطلة السباق الأرجنتينية كاميلا عن سعادتها الغامرة بتحقيق أول انتصاراتها بالدولة في هذا السباق الكبير، وقالت إن السباق كان قوياً، وشهد منافسة شرسة خاصة في المرحلة الأخيرة.

وقالت: حققت نتائج مميزة في بلادها، لكن هذه المرة الأولى التي تنال شرف الفوز في السباقات الإماراتية التي وصفتها بأنها صعبة بسبب الأرضية الرملية والسرعة الكبيرة التي تميز فرسان وفارسات الإمارات.

من جانبه، قال محمد عيسى العظب إن سباق السيدات في مستهل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يحمل رسالة مهمة تعكس نهج الدولة في تمكين المرأة، حيث يتزامن مع احتفالات يوم المرأة العالمي.

وأضاف: السباق جاء قوياً وسريعاً، وشهدنا أكثر من 15 خيلاً تتنافس حتى آخر الأمتار مما يدل على قوة الخيول وجاهزيتها، وكذلك الحرص على التواجد في منصات التتويج في هذا المهرجان المميز.



الإسطبلات الخاصة صباح الغد



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح الغد الثلاثاء، سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ «الأولى» التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 32 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 27 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء

ويحمل الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، لقب النسخة الماضية من سباق الإسطبلات الخاصة، بعد أن قطع مسافة السباق على صهوة الجواد «الطنطاوي» لإسطبلات «اس اس»، مسجلاً زمناً وقدره 4:18:03 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.90 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني محمد صالح العطاس على صهوة «شا اكليبس» لإسطبلات الحزم 4 بزمن قدره 4:21:04 ساعة.



بطلات السباق

الأولى: كاميلا رودريجيز «اف3»

الثانية: ماريا سانتينا زونينو «اف3»

الثالثة: سيسيليا جارسيا «ام7»

الرابعة: ميثاء القبيسي «أف3»

الخامسة: بثينة حبيب الرضا «اف3»