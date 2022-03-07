رونالدو ورانجينك.. علاقة في «الحضيض»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن العلاقة بين الألماني رالف رانجينك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصلت إلى أسوأ حالاتها، قبل مباراة اليونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 للدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز السيتي 4-1، إذ أن المدرب المؤقت استبعد «الدون» من قائمة الفريق لهذه المباراة بحجة إنه مصاب، وبررقراره بأن طبيب الفريق أبلغه يوم الجمعة الماضي بأن رونالدو يعاني من إصابة في أعلى الفخد من الخلف، وإنه لايستطيع التدريب مع الفريق وظل على هذا الحال يوم السبت ولهذا استبعده من المجموعة.

قرار رانجينك فتح عليه النار ووضعه موضع اتهام، وبوجه خاص من جانب جماهيرأولد ترافورد التي تعشق «الدون»، كما أثار دهشة زملائه في الفريق، وكتبت كاتيا أفييرو شقيقة رونالدو عبر حسابها على إنستجرام تقول: رونالدو كان سليماً 100% واستبعاده كان لأسباب فنية وتكتيكية من جانب المدرب المؤقت.

وذكرت صحيفة «صن» إنه عندما علم رونالدو بأنه ليس ضمن المجموعة، لم يلتق بالفريق مساء السبت عشية المباراة، وإنما سافر مباشرة إلى البرتغال.

وأضافت الصحيفة إن زملاء رونالدو في الفريق أصيبوا بالصدمة نتيجة غيابه وكانوا يعتقدون إنه سيلحق بهم قبل هذه المباراة المهمة. وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو كان يشعر بأنه جاهز تماماً للمشاركة في المباراة، وأثبت جاهزيته في التدريب الأخير الذي سبق المباراة.، ولهذا إنتابته حالة غضب شديدة من قرار مدربه بعدم ضمه إلى قائمة الفريق.

غيرأن بعض المصادرالقريبة من اللاعب، ذكرت إن رونالدو سافر على وجه السرعة إلى البرتغال من أجل الاطمئنان على إصابته وعلاجها هناك!

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: يالها من عطلة نهاية أسبوع وصلت فيها العلاقة بين رونالدو ورانجينك إلى أدنى مستوياتها.