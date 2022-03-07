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الرياضي
فتح باب التسجيل لبطولة صيد الأسماك في دبي
فتح باب التسجيل لبطولة صيد الأسماك في دبي
7 مارس 2022 16:15

دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022 (الكنعد والسكل) التي ينظمها النادي هذه المرة تزامناً مع الدورة رقم 28 من معرض دبي العالمي للقوارب.
ويأتي تنظيم الجولة الثانية التي تبدأ الأربعاء، ضمن برنامج الفعاليات الرياضية في الموسم الحالي 2021-2022 وفي إطار اهتمام مجلس إدارة النادي بزيادة الأنشطة المجتمعية، حيث تستهدف بطولة دبي لصيد الأسماك قطاعاً مهماً من محبي الهوايات البحرية وعشاق صيد الأسماك.
ورصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جوائز مالية قيمة تصل في مجموعها إلى مبلغ 165 ألف درهم، موزعة على أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في فئة الكنعد (كينيج فيش) بواقع 135 ألفاً، فيما سيوزع مبلغ 30 ألف درهم على أصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث في فئة السكل (كوبيا)
ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالجميع في هذا الحدث الكبير والذي يأتي تواصلاً مع اهتمامات النادي بالأنشطة والفعاليات المجتمعية، والتي تخلق أجواء من التنافس الجميل وتزيد الألفة بين الجميع وتمنح السعادة للمشاركين 
وأكد أن اللجنة المشرفة على الفعالية بدأت في استقبال طلبات التسجيل وتسليم المشاركين الملصق الخاص بالمشاركة في البطولة، كما حرصت على إطلاع المشاركين بكافة الشروط والتعليمات والمعايير المطلوبة قبل وأثناء المشاركة وعند تسليم الصيد إلى اللجنة المشرفة والمسؤولة عن التحكيم في منصة النادي داخل مقر معرض دبي العالمي للقوارب 2022 في واجهة (دبي هاربر). 

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
صيد الأسماك
صيد الكنعد والسكل
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