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فوز شباب الأهلي ودبا الحصن في «دوري الشاطئية»
فوز شباب الأهلي ودبا الحصن في «دوري الشاطئية»
7 مارس 2022 16:15

دبي (الاتحاد)
اختتمت منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري كرة القدم الشاطئية بإقامة مباراتين على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، وشهدت المباراة الأولى فوز فريق شباب الأهلي على فريق الأشاوس 11-1، وفي المباراة الثانية تغلب فريق دبا الحصن على فريق بلدية دبي 7-3.
وكانت نتائج مباريات الأسبوع السابع عشر للدوري التي أقيمت يوم أول أمس، قد أسفرت عن فوز فريق شباب الأهلي على فريق ألتراس جونون بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 6-6، بينما تخطى فريق شرطة دبي فريق الأشاوس 6-2.
وفي ختام الأسبوع التاسع عشر للدوري، واصل نادي شرطة دبي صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، يليه شباب الأهلى ثانياً بـ 25 نقطة، ودبا الحصن ثالثاً وله 22 نقطة، وألتراس جنون رابعاً بـ 14 نقطة، وبلدية دبي خامساً برصيد 12 نقطة، والأشاوس سادساً دون نقاط.
وتُقام منافسات الأسبوع الـ 20 للمسابقة يوم السبت المقبل، حين يلتقي فريق الأشاوس مع فريق ألتراس جونون، وفريق بلدية دبي مع فريق شرطة دبي.

الكرة الشاطئية
شباب الأهلي
اتحاد الكرة
دبي
دبا الحصن
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