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الرياضي
غريب يحرز ثنائية خيول القفز الصغيرة في «الفرسان»
غريب يحرز ثنائية خيول القفز الصغيرة في «الفرسان»
7 مارس 2022 16:03

أبوظبي (الاتحاد)
ظفر الفارس شادي غريب من نادي الشارقة للفروسية، بثنائية في نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، لفئة خيول القفز الصغيرة، وتوّج مع الفرس «فارا دو بيفور» في فئة الخيول عمر 7 سنوات، وهو اللقب الذي حققه الموسم الماضي مع الفرس «أليت دو بونتس»، وأضاف عليه فوزاً مع الجواد «بيغ بن فان دو» في فئة الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات، في حين توّج الفارس حمد علي الكربي مع الجواد «لوكاردو أو» من اسطبلات الشراع، بلقب نهائي الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات.
وفي نهائي دوري القفز للفرسان من فئة المبتدئين، توّجت الفارسة وصايف عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «أوجلين دو لا بيير» من نادي الباهية للفروسية، ونالت لقب نهائي الفرسان من فئة الأشبال الفارسة فاطمة يوسف الملا مع الجواد «مرنيبلس» من نادي الحبتور للبولو والفروسية.
أقيمت منافسات نهائي الدوري للفئات الثلاث من 10 منافسات، منافستين لكل فئة، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بإشراف اتحاد الفروسية، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.
منافسات نهائي الخيول الصغيرة جاءت بمواصفات الجولتين، مع تصميمات بحواجز مختلفة الارتفاع، ولخيول القفز عمر 7 سنوات، بلغ ارتفاعها (130) سم، وشاركت فيها 20 خيلاً، و3 منها أكملت الجولتين دون خطأ، واحتلت المراكز الأربعة الأولى خيول القفز من نادي الشارقة للفروسية، وتصدرتهم الفرس «فارا دو بيفيور» بقيادة الفارس شادي غريب، الذي أبرز خبراته معه، وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ (51.11) ثانية، والثاني الفارس الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي مع الجواد «بيرللي سي»، وسجل زمناً بلغ (52.94) ثانية، وتوّج بالمركز الثالث الجواد «كيليان اس» بقيادة الفارس الشيخ علي جمال النعيمي، وأكمل الجولة في زمن بلغ (58.70) ثانية.
وتنافس 23 خيلاً عمر 6 سنوات، ونجحت 3 منها في إكمال الجولتين دون خطأ على حواجز ارتفاعها (125) سم، وكانت الغلبة لخيول اسطبلات الشراع التي سيطرت على المراكز الستة الأولى، وحقق الجواد «لوكاردو أو» لقب الفوز بقيادة الفارس حمد علي الكربي، والزمن (44.06) ثانية، والثاني الفرس «لافينا» بقيادة الفارسة ديفون بيسيت، والزمن (46.04) ثانية، والمركز الثالث توّج به الجواد «كيو هاين» بقيادة الفارس فراس حمامة، والزمن (50.72) ثانية.
وحققت الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات من نادي الشارقة للفروسية المركزين الأول والثاني، في نهائي الدوري على حواجز (115) سم، وتنافست فيه 20 خيلاً، ونجح الجواد «بيغ بن فان دو» في إكمال الجولتين دون خطأ، بقيادة الفارس شادي غريب، والزمن (41.54) ثانية في الجولة الثانية، واستحقت التتويج بالمركز الثاني الفرس «رانا في» بقيادة الفارس الشيخ علي جمال النعيمي، والزمن (52.67) ثانية مع نقطة جزاء واحدة في الجولة الأولى، ونال الجواد «دوغ دايموند فان» جائزة المركز الثالث بقيادة الفارس أسامة الزبيبي، والزمن (41.78) ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية.

منتجع الفرسان الرياضي
قفز الحواجز
دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز
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