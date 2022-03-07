233 لاعباً في «دولية» عجمان لبناء الأجسام



عجمان (الاتحاد)

اختُتمت بنجاح منافسات النسخة الثانية من «بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام» التي نظّمتها دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع الإتحاد الدولي لكمال الأجسام، وشهدت البطولة مشاركة مميزة من الرياضيين المحترفين والمهتمين بمجال بناء الأجسام واللياقة البدنية.

حضر البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكمال الأجسام؛ والدكتور رافاييل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور عادل فهيم، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لبناء الأجسام، رئيس الاتحاد المصري لبناء الأجسام؛ ونجم الإيليت برو ميشيل كريزانيك كضيف شرف طوال أيام البطولة، وذلك لأول مرة في المنطقة العربية.

شارك في البطولة التي أقيمت في المركز الثقافي بعجمان 233 لاعباً من مختلف دول العالم، وتجاوزت قيمة جوائزها 100 ألف درهم. وبعد نجاح البطولة الكبير في الموسم الماضي، تحولّت إلى بطولة دولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وتم إضافة فئة المحترفين «إليت برو» إلى نسخة هذه السنة لتقام لأول مرة في الدول العربية.

واعتمدت البطولة نظام التحكيم الإلكتروني الذي تم الاتفاق عليه خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، فيما تأهل الفائزون بكروت احتراف بطولة عجمان مباشرةً إلى المسابقة. وتم تفعيل كروت الاحتراف في فئة المحترفين من نفس المسابقة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل كروت احتراف إيليت برو للاعبين من الدول العربية.

شهدت البطولة منافسة كبيرة في فئة الهواة، والتي انقسمت إلى فئة بناء الأجسام وفئة كلاسيك بناء الأجسام وفئة الفيزيك والكلاسيك فيزيك، وفئة مسكيولار فيزيك، وفئة بودي ستايل، بالإضافة الى فئة المحترفين.

وتعد البطولة من أبرز الفعاليات التي تنظّم في الإمارة والمرتبطة بمجال الصحة واللياقة البدنية، حيث تتيح لمتابعيها، سواء كانوا من لاعبي بناء الأجسام المتمرّسين أو من روّاد الأندية الرياضية، وجهةً مثالية للاستفادة من مجموعة من العروض المتميزة. وتُجسّد البطولة الوجهة الأمثل لكل عشاق الرياضة واللياقة البدنية، سواء من الراغبين في المحافظة على صحتهم، أو فقدان الوزن، أو الحصول على جسم متناسق، أو التمتع بأسلوب حياة سليمة وصحية.