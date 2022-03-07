عودة بانيجا و«مبارزة» زيزو وزيلايا في «رواية» ركلات الجزاء!

عمرو عبيد (القاهرة)

عاد إيفر بانيجا لتسجيل ركلات الجزاء مع فريق الشباب بعدما أضاع 3 سابقات ليكون «الأكثر إهداراً» بين لاعبي دوريات السعودية والإمارات ومصر، في حين يتساوى حالياً مواطنه زيلايا لاعب ضمك مع نجم الزمالك المصري زيزو في تسجيل 7 ركلات، وقام بانيجا بتسديد جميع ركلات الجزاء الـ7 التي حصل عليها الشباب في الدوري السعودي، حيث أحرز «ثُلاثية» في البداية قبل إهداره 3 أخرى، وعاد بعد 18 جولة ليستعيد ذاكرة التسجيل من علامة الجزاء، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 6 أهداف في البطولة.

الطريف أن بداية عناد ركلات الجزاء مع النجم الأرجنتيني جاءت أمام ضمك في الجولة الخامسة، حيث تصدى مصطفى زغبة إلى إحدى ركلتيه آنذاك، ثم عاد الحارس ذاته ليمنعه مجدداً من التسجيل في الجولة 20، قبل أن يُنهي بانيجا خصامه مع ركلات الجزاء قبل يومين.

ويُعد الأرجنتيني الأكثر إهداراً لركلات الجزاء في دوريات السعودية والإمارات ومصر بـ3 مرات، يليه جواو بيدرو نجم الوحدة الإماراتي الذي أضاعها مرتين في الجولتين 7 و11 ليتوقف عن المحاولة، بينما لم يُهدر أي لاعب في الدوري المصري أكثر من ركلة واحدة، وأعاد إصرار بانيجا على تسديد ركلات جزاء «الليث» إلى الأذهان ما حدث مع عبد الرزاق حمدالله في الموسم السابق، عندما أهدر 5 ركلات مع النصر من إجمالي 12 ثم كررها مرة واحدة مع «العالمي» هذا الموسم، مقابل تسجيلها 4 مرات بينها «ثُنائية» مع الاتحاد.

وخطف المصري زيزو لاعب الزمالك الأضواء، بتسجيل 7 ركلات متتالية هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الدوري المصري، ولا يبدو الأمر غريباً، إذ جاء زميله المدافع محمود فتح الله «وصيفاً» لهداف نسخة 2018-2019، بتسجيل 15 هدفاً بينها 10 ركلات جزاء، ولا يقترب من زيزو في «المثلث العربي» سوى إيميليو زيلايا هدّاف ضمك، بعد تسجيله 7 ركلات جزاء هو الآخر من إجمالي 11 هدفاً له في الدوري السعودي، لكن نجم «الفارس الأبيض» يتفوق بإحراز ركلاته خلال 9 مباريات مقابل 22 للأرجنتيني.

ولم يُهدر الدولي المصري أية ركلة جزاء، في حين أضاع زيلايا ركلة وحيدة في الجولة الرابعة، ويأتي بعدهما رومارينيو هدّاف الاتحاد بتسجيل 5 ركلات جزاء من دون أي إهدار، متساوياً مع لابا كودجو هداف العين ودوري الإمارات الذي أضاع ركلة واحدة، وتُعد ركلات الجزاء المُهدرة في الدوري الإماراتي هي الأكثر نسبياً مقارنة ببطولتي السعودية ومصر، حيث أضاع لاعبو دوري أدنوك للمحترفين 27% من الركلات المُحتسبة مقابل نسبة 22.5% للدوري السعودي و22% للمصري الذي لا يزال في أسبوعه الـ12، وإجمالاً تبدو مُعدلات احتساب ركلات الجزاء مُرتفعة في الدوري المصري، الذي أمر حُكّامه بذلك 50 مرة في 97 مباراة بمتوسط 0.52/ مباراة، مقابل 0.44 للسعودي بـ80 ركلة في 181 مباراة ثم 0.42 في البطولة الإماراتية بإجمالي 52 ركلة خلال 125 مواجهة.