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الرياضي
«ند الشبا» يستضيف «تحدي الكروسفت» الخيري
«ند الشبا» يستضيف «تحدي الكروسفت» الخيري
7 مارس 2022 15:15

دبي (الاتحاد)
يستضيف مجمع ند الشبا الرياضي يوم السبت 19 مارس الجاري، التحدي الخيري «باتل كانسر للكروسفت» الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، ويهدف إلى جمع التبرعات لدعم أبحاث السرطان وتوفير العلاج لمرضى السرطان، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع مؤسسة الجليلة.
ويتضمن الحدث الخيري الشهير أربع منافسات متنوعة تختبر القدرات الرياضية واللياقة البدنية للمشاركين باستخدام أبسط المعدات الرياضية وتمنحهم التحدي الأمثل لاختبار قدراتهم البدنية، والتي تشمل حمل الأوزان بتكرارات محددة منها بامبر بليت 20 كلجم للرجال و10 كلجم للسيدات، والدمبل 20 كلجم للرجال و12.5 كلجم للسيدات، وكرة كاتل بيل 20 كلجم للرجال و12 كلجم للسيدات، وتشمل أيضاً تدريبات وزن الجسم وتدريبات آلات التجديف والتزلج والدراجات، بالإضافة إلى تدريبات رفع وحمل أكياس الرمل.
وتتاح المشاركة لكافة الفئات من عمر 13 سنة فما فوق من مختلف القدرات البدنية ويمكن المشاركة عبر الانضمام لفريق مكون من أربعة أفراد من الرجال والنساء، حيث تشمل المنافسة العمل الجماعي بين كافة أعضاء الفريق.عت منذ إنشائها في عام 2017 أكثر من 2.4 مليون جنيه إسترليني من خلال تنظيم بطولات رياضية خيرية، وتم تقديم ريعها لأكثر من 50 جمعية خيرية لمكافحة السرطان في جميع أنحاء العالم، وقد قررت تنظيم الحدث لأول مرة في الدولة والمنطقة، بفضل الاهتمام الكبير في الدولة لدعم المنظمات الخيرية، وتواجد أفراد أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في الدولة.

دبي
ند الشبا
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