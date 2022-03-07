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الرياضي
اتحاد الهوكي يوزع مناصبه الإدارية
اتحاد الهوكي يوزع مناصبه الإدارية
7 مارس 2022 13:50

دبي (وام)
وزّع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي بتشكيله الجديد للدورة الإدارية الجديدة الممتدة حتى عام 2024، الحقائب الإدارية على الأعضاء خلال اجتماعه الأول الذي عقد في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، برئاسة عبدالله سلطان الدح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وحضور أعضاء المجلس.
وتم اختيار الدكتورعبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، نائباً أول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وفاطمة الرميثي، نائبة ثانية لرئيس مجلس الإدارة، رئيسة للجنة الاستثمار والتسويق، كما اختير خالد مراد البلوشي أميناً عاماً للاتحاد، وخالد الظنحاني أميناً عاماً مساعداً، وأحمد المازمي مديراً مالياً، ومنذر المزكي رئيساً للجنة الإعلامية، وأحمد السويدي رئيساً للجنة الفنية، ومنى الغزال، رئيسة للجنة النسائية.
ورحب الدح خلال الاجتماع بالأعضاء، معرباً عن شكره وأعضاء المجلس لمعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة على الثقة التي أولاها للمجلس في إدارة دفة الاتحاد لرفع علم الإمارات على منصات التتويج الدولية.
وقال: «ثقتي كبيرة في أعضاء المجلس وهم من أصحاب الكفاءات المؤهلة بالخبرات المتميزة، ونعول عليهم كثيراً في الارتقاء بمستوى اللعبة وتطويرها، من خلال البناء على ما قدمه من سبقونا في مجالس الإدارات السابقة، والذين نشكرهم ونقدر لهم كل ما بذلوه من جهود، ونؤكد عزمنا على إكمال مسيرة اللعبة بتسخير كل طاقاتنا، من أجل إحداث نقلة نوعية تطويرية ترتقي باللعبة لتحقيق التطلعات المنشودة، وآمال الشارع الرياضي الإماراتي، خاصة أن الهوكي رياضة أولمبية معتمدة في برنامج مسابقات الدورات الأولمبية وواسعة الانتشار عالمياً».
وأضاف: «توجيهات القيادة الرشيدة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية في شأن اعتلاء أبناء الإمارات منصات التتويج الدولية ورفع علم الإمارات، هي منطلقات عمل الاتحاد في مضيه نحو تطوير اللعبة على أساس متين، وبجودة عالية تسهم في جعل الاتحاد نموذجاً يحتذى به على المستويات الإدارية والفنية والتنظيمية، كما سننشط مجال التسويق والاستثمار لتأمين موارد مالية إضافية تلبي متطلبات الصرف على أوجه النشاط».

اتحاد الهوكي
الهيئة العامة للرياضة
دبي
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