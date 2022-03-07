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الرياضي
«آسيوي الشطرنج» ينظم ورشة عمل حول التغييرات في قوانين اللعبة
«آسيوي الشطرنج» ينظم ورشة عمل حول التغييرات في قوانين اللعبة
7 مارس 2022 13:24

العين (الاتحاد)

افتتح أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، ورشة العمل التي نظمها الاتحاد القاري للعبة برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط، حول التغييرات في اللوائح وقوانين الشطرنج التي اعتمدتها الجمعية العامة للاتحاد الدولي خلال شهر ديسمبر الماضي. 

أقيمت الورشة عبر الإنترنت، بحضور هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، و180 مشاركاً من 53 دولة، منهم 30 دولة آسيوية، و10 دول أوروبية و7 دول أفريقية و6 دول من الأميركتين. كما حضر ورشة العمل 49 محكماً دولياً و54 محكماً اتحادياً و63 محكماً وطنياً و8 منظمين دوليين. وأكد الطاهر أن تنظيم أكبر ورشة عمل على المستوى الدولي باحترافية كبيرة يأتي تتويجاً لجهود الاتحاد الآسيوي للشطرنج لتطوير الكوادر الفنية الآسيوية وإطلاعهم على المستجدات في اللوائح والقوانين الدولية، ليكونوا في مقدمة الكوادر الفنية عالمياً على مستوي التحكيم والتنظيم. 

وألقى الإنجليزي أليكس هولوكزاك سكرتير لجنة التأهيل والألقاب بالاتحاد الدولي، محاضرة حول التغييرات التي تم إجراؤها على لوائح التصنيف، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يناير الماضي، كما ألقى الخبير الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، محاضرة حول تحديثات قوانين الشطرنج ولوائح اللعب عبر الإنترنت. 

وألقى مهرداد زادة أمين لجنة القوانين بالاتحاد الدولي، محاضرة حول تحديثات لوائح التصنيف وآخر المستجدات على لوائح اللعب النظيف. واختتم الفلبيني، كاستو أبوندو، الندوة بمحاضرة حول كيفية تنظيم بطولات الشطرنج. وكانت ورشة العمل عبارة عن مشروع تابع للاتحاد الآسيوي للشطرنج لمساعدة المحكمين والمنظمين والدخول بهم في مرحلة ما بعد الجائحة، وتأكيد جاهزيتهم للعودة إلى المسابقات الكلاسيك على رقعة الشطرنج.

الاتحاد الآسيوي للشطرنج
الشطرنج
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
الاتحاد الدولي للشطرنج
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