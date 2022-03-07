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الرياضي
«صالح» يُجدد أمل النصر في نهائي دوري السلة
«صالح» يُجدد أمل النصر في نهائي دوري السلة
7 مارس 2022 12:26

علي معالي (دبي)
نجح صالح سلطان لاعب النصر في أن يُعيد التوازن والأمل إلى فريقه لكرة السلة في بطولة الدوري لهذا الموسم، حيث قاد صالح سلطان «العميد» إلى تحقيق انتصار مهم ومثير على شباب الأهلي، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري بالفوز 104-99.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 86- 69، وبالتالي أصبحت هناك مباراة ثالثة وفاصلة تحدد لها الجمعة المقبلة على صالة نادي شباب الأهلي في دبي.
وكان صالح سلطان هو الورقة الرابحة لـ«العميد»، حيث عاد للمشاركة بعد غياب وصل إلى 37 يوماً، بعد الإصابة التي تعرض لها وحرمته من عدم المشاركة مع النادي محلياً والمنتخب في البطولة العربية التي جرت في دبي، وكانت عودته الأخيرة في لقاء شباب الأهلي مناسبة تماماً، حيث قلب الموازين لما يمتلكه اللاعب من موهبة وقدرات عالية في مركز الجناح، حيث سجل صالح 19 نقطة في المباراة الأخيرة، إضافة إلى الدور الدفاعي والهجومي الرائع له، والذي جعل العميد يستعيد توازنه من جديد ويحافظ على أمل الفريق في التأهل لنهائي الدوري، حيث ينتظر فريق الشارقة الذي تأهل بالفعل الفائز من لقاء شباب الأهلي والنصر المقبل.
وعبر صالح سلطان عن تفاؤله بهذه العودة التي جاءت قبل أن يغلق العميد ملف الدوري لهذا الموسم قائلاً: تحدثت مع اللاعبين عقب المباراة مباشرة وطالبتهم بنسيانها والتفكير والتركيز في مباراة الجمعة التي نعتبرها عنق زجاجة مهماً في مسيرتنا نحو لقب الدوري.
وأضاف: كانت إصابتي في «سمانة» القدم اليمنى، وتعالجت لفترة طويلة تحت إشراف الطاقم الطبي بنادي النصر تحت قيادة الدكتور وجدي البحوري مدير الشؤون الطبية بالنادي وجهازه المعاون، وأوجه لهم الشكر على دورهم الكبير في عودتي للملاعب.
وعلق حسام الوكيل المدرب المساعد للنصر على ما قدمه صالح سلطان قائلاً: اللاعب إضافة كبيرة للفريق خاصة في الناحية الهجومية، وكان له دور دفاعي أيضاً متميز، وخبرته كبيرة في الملعب ساهمت في أن يظهر العميد بشكل قوي.
وشهدت المباراة بين الفريقين متعة حيث تخطى العميد حاجز الـ 100 نقطة بتسجيله 104 نقاط، مقابل 99 للفرسان، وشهدت أيضاً تألق السنغالي آسان المحترف في صفوف النصر حيث سجل 26 نقطة، وظلت المباراة سجالاً بين الفريقين لرغبة العميد في استعادة التوازن، والفرسان في تأكيد قوتهم ليتم تأجيل الصاعد للمباراة النهائية للجمعة المقبلة.

النصر
شباب الأهلي
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