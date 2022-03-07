حبيب البلوشي يتفوق في كأس الإمارات للقوس والسهم

الشارقة (الاتحاد)



أحرز الرامي حبيب البلوشي، من نادي الثقة للمعاقين، المركز الأول في مسابقة القوس المركب لفئة أصحاب الهمم، ضمن كأس الإمارات للقوس والسهم التي أقيمت على ملعب نادي المدام وشارك فيها 60 رامياً ورامية تنافسوا في 13 مسابقة، وتم تتويج 39 مشاركاً حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى، وحل غلام خورشيد من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الثاني، فيما حل ثالثاً محمد الشحي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

ونجح مبارك زاويرا من نادي ذي آرشرز في الفوز بفئة القوس المركب رجال، متقدماً على كل من نيشانث فيندو من نادي ذي آرشيرز الذي حل ثانياً ووديع مطر من نادي ذي آرشرز ثالثاً، وعلى مستوى السيدات حصلت رامية نادي ذي آرشرز موهيتي باتل على المركز الأول، وجاءت عائشة المنصوري رامية نادي الفرسان في المركز الثاني، فيما حلت هناء النقبي من نادي خورفكان للمعاقين على المركز الثالث.

وفي فئة القوس المركب 17 سنة، جاء في المركز الأول سيف النقبي من نادي خورفكان للمعاقين، فيما حل ثانياً رامي نادي مليحة سهيل سالم، وجاء ثالثاً علي إبراهيم من نادي خورفكان.

وعلى مستوى فئة القوس الأولمبي رجالاً، حقق لاعب نادي الشارقة عبيد الحمادي المركز الأول، متفوقاً على كل من عبدالله الكتبي من نادي المدام الذي حل ثانياً، ولاعب نادي الشارقة مهدي موسى المركز الثالث، وعلى مستوى السيدات حققت شمايل خميس من نادي الفجيرة للألعاب القتالية المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني فاليري سردين من منتجع الفرسان، وحصلت على المركز الثالث رامية نادي الفجيرة للألعاب القتالية أومينا بيمانوفا.

وفي فئة القوس الأولمبي شباباً، جاء في المركز الأول محمد عبدالرحمن من نادي الحمرية، وحصل رحمة الشامسي من نادي الحمرية على المركز الثاني، فيما حل أسامة سيتي في نادي الشارقة في المركز الثالث، وعلى مستوى الإناث سيطر نادي الشارقة لرياضة المرأة على المراكز الأولى، حيث كان المركز الأول للرامية عائشة آل علي والثاني لفاطمة محمد والثالث حصة يعقوب. وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين ذكوراً عن فوز منصور المنصوري من نادي المدام بالمركز الأول، وحل ثانياً محمد عيسى من نادي الشارقة، وجاء ثالثاً خليفة الكعبي من نادي المدام، وفي فئة الإناث جاءت المراكز الأولى من نصيب نادي الشارقة لرياضة المرأة، وقد فازت آمنة يوسف بالمركز الأول، وهند راشد بالمركز الثاني، وروضة بالمركز الثالث.

وفاز لاعب نادي الشارقة حسن إبراهيم بالمركز الأول في فئة القوس الأولمبي تحت 15 سنة، وجاء لاعب نادي الفجيرة للألعاب القتالية ناصر علي في المركز الثاني، فيما حل عبدالرحمن سيتي من نادي الشارقة في المركز الثالث، وعلى مستوى الإناث سيطر نادي الفجيرة للألعاب القتالية على المراكز الثلاثة الأولى، فقد نجحت الرامية هنيا عبدالرحمن في الحصول على المركز الأول، فيما حصلت شيخة خلفان على المركز الثاني، وعلياء آل علي على المركز الثالث.

واكتسح نادي المدام المراكز الأولى في فئة القوس الأولمبي تحت 13 سنة ذكوراً، بحصول مطر خليفة على المركز الأول، وخليفة مصبح على المركز الثاني، وسليم الكعبي بالمركز الثالث.

وفي ختام اليوم، توج الفائزين كل من فهد سالم رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للقوس والسهم وعادل الحمادي، عضو لجنة المنتخبات، وشارك في التتويج ممثل نادي الشارقة عبدالرحمن المليحي عضو إدارة الألعاب الفردية.