10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
حبيب البلوشي يتفوق في كأس الإمارات للقوس والسهم
حبيب البلوشي يتفوق في كأس الإمارات للقوس والسهم
7 مارس 2022 11:40

الشارقة (الاتحاد)


أحرز الرامي حبيب البلوشي، من نادي الثقة للمعاقين، المركز الأول في مسابقة القوس المركب لفئة أصحاب الهمم، ضمن كأس الإمارات للقوس والسهم التي أقيمت على ملعب نادي المدام وشارك فيها 60 رامياً ورامية تنافسوا في 13 مسابقة، وتم تتويج 39 مشاركاً حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى، وحل غلام خورشيد من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الثاني، فيما حل ثالثاً محمد الشحي من نادي دبي لأصحاب الهمم.
ونجح مبارك زاويرا من نادي ذي آرشرز في الفوز بفئة القوس المركب رجال، متقدماً على كل من نيشانث فيندو من نادي ذي آرشيرز الذي حل ثانياً ووديع مطر من نادي ذي آرشرز ثالثاً، وعلى مستوى السيدات حصلت رامية نادي ذي آرشرز موهيتي باتل على المركز الأول، وجاءت عائشة المنصوري رامية نادي الفرسان في المركز الثاني، فيما حلت هناء النقبي من نادي خورفكان للمعاقين على المركز الثالث.
وفي فئة القوس المركب 17 سنة، جاء في المركز الأول سيف النقبي من نادي خورفكان للمعاقين، فيما حل ثانياً رامي نادي مليحة سهيل سالم، وجاء ثالثاً علي إبراهيم من نادي خورفكان.
وعلى مستوى فئة القوس الأولمبي رجالاً، حقق لاعب نادي الشارقة عبيد الحمادي المركز الأول، متفوقاً على كل من عبدالله الكتبي من نادي المدام الذي حل ثانياً، ولاعب نادي الشارقة مهدي موسى المركز الثالث، وعلى مستوى السيدات حققت شمايل خميس من نادي الفجيرة للألعاب القتالية المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني فاليري سردين من منتجع الفرسان، وحصلت على المركز الثالث رامية نادي الفجيرة للألعاب القتالية أومينا بيمانوفا.
وفي فئة القوس الأولمبي شباباً، جاء في المركز الأول محمد عبدالرحمن من نادي الحمرية، وحصل رحمة الشامسي من نادي الحمرية على المركز الثاني، فيما حل أسامة سيتي في نادي الشارقة في المركز الثالث، وعلى مستوى الإناث سيطر نادي الشارقة لرياضة المرأة على المراكز الأولى، حيث كان المركز الأول للرامية عائشة آل علي والثاني لفاطمة محمد والثالث حصة يعقوب. وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين ذكوراً عن فوز منصور المنصوري من نادي المدام بالمركز الأول، وحل ثانياً محمد عيسى من نادي الشارقة، وجاء ثالثاً خليفة الكعبي من نادي المدام، وفي فئة الإناث جاءت المراكز الأولى من نصيب نادي الشارقة لرياضة المرأة، وقد فازت آمنة يوسف بالمركز الأول، وهند راشد بالمركز الثاني، وروضة بالمركز الثالث.
وفاز لاعب نادي الشارقة حسن إبراهيم بالمركز الأول في فئة القوس الأولمبي تحت 15 سنة، وجاء لاعب نادي الفجيرة للألعاب القتالية ناصر علي في المركز الثاني، فيما حل عبدالرحمن سيتي من نادي الشارقة في المركز الثالث، وعلى مستوى الإناث سيطر نادي الفجيرة للألعاب القتالية على المراكز الثلاثة الأولى، فقد نجحت الرامية هنيا عبدالرحمن في الحصول على المركز الأول، فيما حصلت شيخة خلفان على المركز الثاني، وعلياء آل علي على المركز الثالث.
واكتسح نادي المدام المراكز الأولى في فئة القوس الأولمبي تحت 13 سنة ذكوراً، بحصول مطر خليفة على المركز الأول، وخليفة مصبح على المركز الثاني، وسليم الكعبي بالمركز الثالث.
وفي ختام اليوم، توج الفائزين كل من فهد سالم رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للقوس والسهم وعادل الحمادي، عضو لجنة المنتخبات، وشارك في التتويج ممثل نادي الشارقة عبدالرحمن المليحي عضو إدارة الألعاب الفردية.

اتحاد القوس والسهم
رماية القوس والسهم
نادي الثقة للمعاقين
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©