ثلاثية ذهبية لمربط دبي في ختام «دولية الشارقة للجواد العربي»



محمد حسن (الشارقة)

خطفت خيول مربط دبي الأضواء خلال ختام فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الثالث والعشرين للجواد العربي، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية على مدى 3 أيام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 271 جواداً من أنقى السلالات العربية تمثل 9 دول.

وسجلت خيول مربط دبي ثلاثية ذهبية ولقباً فضياً واحداً، وتوزعت بقية الألقاب الذهبية على كل من خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، ومربط عجمان بواقع ذهبية لكل منهم.

وافتتحت ألقاب مربط دبي المهرة الجميلة «دي نجلاء» التي نالت ذهبية المهرات عمر سنة، تاركة المركز الثاني والفضة للمهرة «ام دي اس روضة»، لقصي عبيد الله، فيما حصلت «ع ج سجلا» لمربط عجمان، على اللقب البرونزي.

وتوشحت «البراقة الخامسة» لمربط عجمان، بذهبية المهرات، ونالت اللقب الفضي «دي نهب» لمربط دبي، وحلت ثالثة وحصلت على اللقب البرونزي «ع ج غزالة» لمربط عجمان.

واعتلت «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، صدارة الأفراس ونالت اللقب الذهبي، بينما حلت وصيفة «ع ج أمانة» لمربط عجمان، وذهب اللقب البرونزي إلى «اس اس فرح أوليفا» لأحمد الشميلي.

وأضاف «دي تبارك» الذهبية الثانية لمربط دبي، عندما حلق بلقب الأمهار عمر سنة، تاركاً المركز الثاني واللقب الفضي إلى «اس ام مشهور» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، بينما حصل على البرونز «ع ج نبار» لسعيد مصبح الكعبي.

وأكمل «دي شرط» الثلاثية الذهبية لمربط دبي حينما تصدر بطولة الأمهار ونال اللقب الذهبي، وحصد «كيه ايه نيشان» لخالد العميري، اللقب الفضي، فيما كان اللقب البرونزي من نصيب «ع ج عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وانتزع «إي اس برينس» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، صدارة بطولة الفحول وأحرز اللقب الذهبي، فيما حصل على اللقب الفضي «سيف البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، بينما حصل «ع ج دراس» لعلي محمد عيسى بوشهاب، على اللقب البرونزي.