«شطرنج الإمارات» يحتفل باليوم العالمي للمرأة



رضا سليم (دبي)

تحتفل رياضة الشطرنج باليوم العالمي للمرأة الذي يواكب 8 مارس من كل عام، عبر بطولة الإمارات للسيدات للشطرنج الخاطف، التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهي الاحتفالية التي تواكب قرار الاتحاد الدولي للعبة بتخصيص عام 2022 للمرأة.

وأكدت فوزية عباس رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، أن الإمارات دائماً تدعم رياضة المرأة في كل المجالات ومنها الرياضية، ولديها اهتمام كبير من هذا التوجه بالعنصر النسائي وعلى مدار سنوات طويلة حققت الفتاة الإماراتية قفزات على مستوى الإنجازات والبطولات، وكانت لها بصمة كبيرة.

وأضافت: يأتي اهتمام اتحاد الشطرنج بالفتاة من كافة النواحي منها الفنية، والتي تتمثل في وجود عدد كبير من اللاعبات المواطنات لديهن تصنيف دولي، وتتصدر المشهد اللاعبة روضة السركال بطل العالم للناشئين وأيضاً بطلة العالم للمدارس، وهو إنجاز يكشف مدى الاهتمام التي تحظى به بناتنا من القيادة الرشيدة، وسبق روضة جيل كبير مثل الشطرنج النسائي في عدد كبير من البطولات.

وأشارت إلى أن هناك مساواة بين الجنسين وكل البطولات التي تقام للذكور تقام مثلها للفتيات، ولدينا على مستوى الفردي وبطولة الدوري العام للسيدات والشابات والناشئات والفئات العمرية تحت 8 و10 و14 و16و18 و20، وكأس رئيس الدولة للسيدات وكأس رئيس الدولة للناشئات وبطولة النخبة للإناث.

ونوهت فوزية عباس إلى أن الاتحاد يهتم بفئة «صاحبات الهمة»، وهناك مشاركة لهن في كافة البطولات من خلال نادي الثقة للمعاقين ونادي دبي لأصحاب الهمم، ودائماً لهن تواجد وشاركت عدد من اللاعبات في البطولة الأخيرة، منهم اللاعبة عبلة السويدي التي شاركت في البطولة المفتوحة، والتي تعاني من ضعف النظر ودائماً نسمح لها بالمشاركة في البطولات وهو تأكيد على الاهتمام بالعنصر النسائي، والحرص على التواجد في كل البطولات، ولدينا أيضا مشاركات من ذوي الاحتياجات الخاصة من أندية أصحاب الهمم، وحكمات أيضاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن هناك اهتماماً من جانب آخر وهو التحكيم النسائي، حيث يوجد لدينا عدد كبير من الحكمات الدوليات اللاتي شاركن في بطولات دولية وأولمبية وقارية خلال السنوات الماضية، من هؤلاء الحكمات الحكم الدولي مريم منصور التي شاركت في آخر أولمبياد نظم من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج قبل جاحة كورونا في عام 2018، والحكم الدولي هبة عبدالكريم في أولمبياد باكو 2016، وحكم اتحاد دولي مروة صفر، والتي شاركت في تحكيم بطولة آسيا وبطولة العرب، والحكم ندى عبدالكريم والتي شاركت في حكيم بطولة العرب الأخيرة في دبي 2021، ولدينا كوادر تحكيمية نسائية على أعلى مستوى بإشادة من الاتحاد الدولي للشطرنج، وهو تأكيد على إستراتيجية مجلس إدارة اتحاد الشطرنج بدعم وتأهيل كافة الكوادر.