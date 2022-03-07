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الرياضي
«ريسبونس بلس القابضة» توقّع مذكرة تفاهم مع شباب الأهلي
«ريسبونس بلس القابضة» توقّع مذكرة تفاهم مع شباب الأهلي
7 مارس 2022 11:26

 
دبي (الاتحاد)

وقّعت شركة «ريسبونس بلس القابضة»، الرائدة في مجال توفير الرعاية الصحية، اتفاقية تعاون مع نادي شباب الأهلي دبي لكرة القدم، ترفع بموجبها مستوى خدماتها كمزوّدٍ حصري للرعاية الصحية، كما تشمل هذه الاتفاقية توفير خدمات الإسعاف لجميع مباريات النادي، وجلسات التدريب وسلامة المدرّبين واللاعبين.
وقال الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: «سعداء بهذه الشراكة التي أتاحت لنا إضافة منشأة رياضية مرموقة جديدة إلى محفظة خدماتنا، حيث يمتلك نادي شباب دبي سمعة طيبة لناحية اعتماده أفضل التدريبات، وتوفيره موارد الرعاية الصحية للاعبيه والمدرّبين والأحداث الرياضية التي ينظمها وتُقام فيه، مع تلبية المتطلبات الكفيلة بتأمين صحة وسلامة اللاعبين الرياضيين المحترفين، ويتطلّع فريق عملنا المكوّن من خبراء عالميين إلى العمل بكل حماسةٍ مع هذا النادي العريق». 

نادي شباب الأهلي
فريق شباب الأهلي
شركة ريسبونس بلس القابضة
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