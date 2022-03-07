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الرياضي
فابريجاس: أوديجارد وساكا ومارتينيلي حاضر ومستقبل «المدفعجية»!
فابريجاس: أوديجارد وساكا ومارتينيلي حاضر ومستقبل «المدفعجية»!
7 مارس 2022 11:30


أنور إبراهيم (القاهرة)
يتطور أداء أرسنال الإنجليزي مباراةً بعد الأخرى، تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا الذي نجح في صنع «توليفة» رائعة جمعت بين خبرة القدامى وحيوية الشباب، وأشاد المراقبون بالجهد الكبير الذي يبذله أرتيتا لتحسين أداء الفريق، ومغامرته بإشراك عدد غير قليل من اللاعبين الشباب الذين كانوا على مستوى ثقته فيهم.
وخرج الإسباني المخضرم سيسك فابريجاس لاعب الفريق الأسبق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشيد بالفريق عامة، ويخص بالإشادة الثلاثي النرويجي مارتن أوديجارد (23 سنة) والإنجليزي بوكايو ساكا (20 سنة) والبرازيلي جابرييل مارتينيلي (20سنة)، الذين سجلوا الأهداف الثلاثة على التوالي، ووصفهم بأنهم «ثلاثي ساحر» وأثنى على موهبتهم الكبيرة التي كانت وراء هذا الفوز المستحق.
وحقيقة الأمر إن هذا الثلاثي تحديداً يتألقون منذ بداية الموسم مع «المدفعجية»، فالهدف الأول الذي سجله أوديجارد هو الخامس له في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الموسم، والتمريرة الحاسمة التي مررها له ساكا هي خامس تمريرة حاسمة لهذا اللاعب هذا الموسم، ثم سجل ساكا بنفسه ثامن هدف له في الدوري، بينما كان هدف مارتينيلي الخامس له هذا الموسم.
وهذا الفوز الذي حققه أرسنال على واتفورد، سمح لكتيبة أرتيتا بالاحتفاظ بالمركز الرابع، مستفيدة من تعثر مانشستر يونايتد في نفس اليوم أمام منافسه مانشستر سيتي في ديربي المدينة (1/4).
ويعتبر فوز أرسنال على واتفورد الرابع توالياً بعد أن سبق له الفوز على وولفرهامبتون مرتين، ثم على برينتفورد. ويستقبل يوم الأحد القادم على ملعبه ليستر سيتي في الجولة 29 للمسابقة، ثم يصطدم بعدها بثلاثة أيام فقط، بمواجهة ليفربول. ويأمل أرتيتا في أن ينهي الموسم في المركز الثالث، أو الرابع على أقصى تقدير، حتى يتسنى لفريقه اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» الموسم القادم. 

أرسنال
المدفعجية
الدوري الإنجليزي
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