«أبوظبي للشطرنج» يحتكر «ذهبية وفضة» «الإمارات للسيدات»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)



حقق نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الميداليتين الذهبية والفضية ببطولة الإمارات للشطرنج الخاطف للسيدات، التي نظمها السبت اتحاد اللعبة، في مقر نادي الشارقة للشطرنج، وشهدت مشاركة51 لاعبة من النخبة بالدولة، مع بدء عودة البطولات الرسمية والفعلية للعب وجهاً لوجه بعد غياب دام عامين.

وحققت لاعبتا «أبوظبي للشطرنج» افا سليملنوف المركز الأول، برصيد تسع نقاط، بعد فوزها بجميع المباريات، لتتوج بالميدالية الذهبية، فيما نالت لاعبة النادي الأخرى روضة السركال المركز الثاني برصيد 7 نقاط لتحصل على الميدالية الفضية، وذهب المركز الثالث إلى أحلام راشد من نادي دبي للشطرنج والثقافة، الرابع إلى زينب المعمري من نادي العين، والخامس إلى عنود أحمد من نادي دب، والسادس إلى فاطمة سيف آل علي نادي فتيات الشارقة.

من جهة أخرى، فاز عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» بالمركز الأول في بطولة الغدير، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وحل أحمد الرميثي لاعب النادي في المركز الثالث بعد حسم التكروري من نادي الشارقة الذي حل ثانياً.

وثمن آدم توخاييف المدير الفني لنادي بوظبي للشطرنج، الإنجاز الذي تحقق خاصة أنه يأتي بعد عودة اللاعبين إلى الرقعة في مواجهات مباشرة، معتبراً أن النتائج التي تحققت بالذات في بطولة الإمارات للسيدات، تؤكد أن لاعبات النادي في الطريق الصحيح، وأن المشاركات المقبلة ستشهد نتائج مميزة.