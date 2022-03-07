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الرياضي
«الهيئة» تعتمد مجلس إدارة «المصارعة والجودو» برئاسة الدرعي
«الهيئة» تعتمد مجلس إدارة «المصارعة والجودو» برئاسة الدرعي
7 مارس 2022 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، تعيين عضوية مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، استكمالاً لقرار «الهيئة» الذي صدر في ديسمبر 2021 الخاص بتعيين رؤساء الاتحادات الرياضية للفترة 2020-2024، والذي شمل تعيين محمد بن ثعلوب الدرعي رئيساً للاتحاد لدورة جديدة قادمة دعماً لجهوده خلال الفترة الماضية، منذ إشهار الاتحاد في آخر التسعينيات. 

وضم التشكيل الجديد كوكبه من الكوادر الرياضية والشبابية والنسائية، بما يواكب توجهات الفترة المقبلة، التي تعتمد على الكفاءات والخبرات في مجال اللعبة بما يخدم رياضة الإمارات، من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى من أجله الجميع، والمتمثل برؤية راية الوطن عالية خفاقة في المحافل والاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية.
ضمت عضوية قائمة الاتحاد للدورة القادمة ناصر خليفة البدور نائب الرئيس السابق، ناصر محمد التميمي أمين السر السابق، محمد جاسم سجواني أمين السر المساعد السابق، فاطمة سيد محمد سيد ممثله العنصر النسائي والمشرفة على الجودو النسائي، ويمثل شباب الجودو اللاعب السابق علي محمد اليماحي، ومن أبناء اللعبة سلطان محمد الكتبي، بجانب الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، وعيسى موسي بن هويدن مشرف الجودو السابق في نادي اتحاد كلباء، الذي ساهم في تأسيس اللعبة في النادي الذي فاز بلقب كأس رئيس الدولة وصاحب درع التفوق العام للمواسم الثلاثة الماضية.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، جهود الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، متمنياً التوفيق للمجلس الجديد في قيادة دفة الاتحاد بما يخدم هذا القطاع الرياضي العريض، وخص بالتحية المرأة الإماراتية ودورها في خدمة الرياضة النسائية بعد أن أثبتت جدارتها وتميزها في كبرى المواقع والمهام المختلفة، مؤكداً قدرتها على التميز، في مختلف مجالات العمل الرياضي تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات ومبادئ الخمسين، وأشاد بكوادر اللعبة الذي شكلوا إضافة في عضوية مجلس إدارة الاتحاد الجديد.

 

الهيئة العامة للرياضة
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
أحمد بالهول الفلاسي
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