عجمان يدخل مرحلة «المطبات الصعبة»!

رضا سليم (دبي)

يدخل فريق عجمان بداية من الجولة التاسعة عشر بدوري أدنوك للمحترفين بمواجهة الشارقة يوم الخميس المقبل، مرحلة المطبات الصعبة في الدوري، والتي تمثل التحدي الكبير للاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج أفضل من الدور الأول كون الفريق لم يحقق سوى 7 نقاط في 8 مباريات وخسر 17 نقطة، حيث فاز على الشارقة والجزيرة وتعادل مع الوصل وخسر أمام الظفرة وخورفكان والوحدة والعين والإمارات.

ويحتاج «البرتقالي» 5 نقاط لمعادلة عدد النقاط التي حصدها في الدور الأول، إلا أن الفرصة سانحة أمام الفريق على مدار 8 مباريات في ظل المستوى الذي يقدمه الفريق في الدور الثاني ولم يخسر في 4 مباريات متتالية.

وتأتي الخسارة الأخيرة أمام بني ياس في الجولة الماضية لتكون بمثابة إعادة النظر للجهاز الفني وترتيب أوراقه من جديد، خاصة أن مواجهة الشارقة ستكون مختلفة عن الدور الأول، والتي حسمها «البرتقالي» لمصلحته، كما ستكون المواجهات مع الفرق التي خسرها الفريق في الدور الأول صعبة للغاية في محاولة لرد الدين.

ورغم أن الصربي جوران مدرب الفريق أشاد بلاعبيه في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بني ياس، إلا أن الفريق على أرض الواقع لم يسجل أية أهداف في المباراة وكانت اللمسة الأخيرة غائبة من المهاجمين وظهر تشتت لاعبي الوسط وتعجلهم للهجوم بعد الهدف المبكر للضيوف بجانب الأخطاء الدفاعية.

ومن المتوقع أن يدفع جوران بنفس التشكيلة أمام الشارقة، على أن يبدأ بالبرازيلي لياندرو المباراة بعدما تأخر نزوله بسبب الإصابة الخفيفة التي تعرض لها في مباراة العروبة، حيث بدأ المباراة باللاعب عبدالله عبدالعزيز.

من ناحية أخرى وجهت إدارة النادي الشكر إلى الجماهير التي ساندت الفريق في المباراة في ظل الحضور الكبير في مدرجات استاد راشد بن سعيد، حيث نجح أقطاب النادي في تشجيع الجماهير على الحضور من خلال المبادرات والجوائز والهدايا والتذاكر المجانية.