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الرياضي
تبديلات تشافي تمنح برشلونة فوزاً قاتلاً
تبديلات تشافي تمنح برشلونة فوزاً قاتلاً
6 مارس 2022 21:28

مدريد (د ب أ)

حطم برشلونة عناد مضيفه إلتشي، وواصل صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره 0-1 إلى انتصار ثمين ومستحق 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز قادش 2-0 على ضيفه رايو فايكانو.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة والخامس في مبارياته الست الأخيرة، إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً، لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة.
في المقابل، توقف رصيد إلتشي، الذي تكبد خسارته الثانية عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.
وبادر إلتشي بالتقدم بهدف مباغت حمل توقيع فيديل شافيز في الدقيقة 44، لكن برشلونة انتفض في الشوط الثاني بتفضل تبديلات مدربه تشافي هيرنانديز، عقب تسجيل البديلين فيران توريس وممفيس ديباي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين 60 و84 من ركلة جزاء على الترتيب.
وأنهى إلتشي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خافيير باستوري في الدقيقة 88. وباتت هذه هي المباراة الثامنة التي يتجنب خلالها برشلونة الخسارة في مختلف المسابقات، حيث ترجع خسارته الأخيرة إلى 20 يناير الماضي، عندما انهزم 2-3 أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وأنعش قادش آماله في البقاء بالبطولة، بعدما حقق فوزاً ثميناً 2-0 على ضيفه رايو فايكانو في وقت سابق اليوم.
وارتفع رصيد قادش، الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن عشر (الثالث من القاع) في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة وحيدة خلف مراكز الأمان.
في المقابل، توقف رصيد فايكانو، الذي تلقى خسارته السادسة على التوالي في البطولة، عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر، علما بأنه حصد نقطة وحيدة في مبارياته الثمانية الأخيرة بالمسابقة.
وجاء هدفا المباراة خلال الشوط الثاني، حيث افتتح روبن ألكاراز التسجيل لقادش في الدقيقة 55، قبل أن يضيف أسامة إدريسي الهدف الثاني في الدقيقة 63.

برشلونة
الدوري الإسباني
رايو فايكانو
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