هانسيل ودوشيرتي وأهلي نجوم الانطلاقة في «الظفرة»

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر بيتر هانسيل ومايكل دوشيرتي رالي أبوظبي الصحراوي في انطلاقة نسخته الحادية والثلاثين، حيث انطلق الرالي صباح أمس، وغادر المتنافسون أبوظبي باتجاه منطقة الظفرة الصحراوية لخوض غمار المنافسات التي تعتبر الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات «فيا» والدراجات النارية «فيم» الجديدة. وارتقى رالي أبوظبي الصحراوي لسمعته كواحد من أكثر الراليات إثارة للاهتمام في العالم في يوم الافتتاح، وضم بعض ألمع نجوم الراليات في العالم، في حين سطع نجم اثنين من الأبطال المحليين في دائرة الضوء. وعاد حامل اللقب ناصر العطية، الذي انطلق سعياً لتحقيق فوزه الثالث بلقب الرالي، إلى البداية بعد تلف العجلة الأمامية اليمنى لسيارته تويوتا هايلكس، لتتحطم آماله في الفوز.وبينما كان العطية وملاحه ماتيو باوميل يقومان بإجراء الإصلاحات، احتدمت المنافسة بين الفائز سبع مرات ستيفان بيترهانسيل وبطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب على الصدارة، وكانت معركة كلاسيكية تدور بين اثنين من أساطير الراليات.

وانتهت المنافسة عندما توقفت سيارة لوب برودرايف هانتر لمدة 90 دقيقة قبل أن يستأنف الانطلاق، تاركاً بيترهانسيل وملاحه إدوارد بولانجر بسيارة «أودي آر اس كيو إي- ترون» يتنفسان الصعداء، ووصل لنهاية المرحلة بفارق 9 دقائق و30 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي بسيارة تويوتا هيلوكس، وحل السائق التشيكي مارتن بروكوب، بطل 2018، بفارق 14 دقيقة و59 ثانية عن الصدارة في المركز الثالث بسيارة فورد رابتور.

ويحفل رالي أبوظبي الصحراوي الحادي والثلاثين بأفضل دراجي فرق المصانع في العالم الذين لم يتمكنوا من إخضاع الدراج مايكل دوشيرتي المقيم في دبي، الذي قدم أداءً رائعاً على متن دراجة هوسكفارنا رالي 2.

وبعد فوزه في تصفيات اليوم السابق، كان دوشيرتي الأسرع مرة أخرى لجزء كبير من المرحلة، حيث نافس بطل الدراجات المزدوج في أبوظبي، سام سوندرلاند، متصدر بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة.

وفي نهاية المرحلة، أنهى دوشيرتي المولود في جنوب أفريقيا المرحلة محققاً رابع أسرع زمن، وبفارق 23 ثانية متقدماً على البطل المدافع عن اللقب ماتياس والكنر، تلاه الأرجنتيني كيفين بينافيدس «+37» ثانية وسام سوندرلاند «+58» ثانية.

وتألق الدراج الإماراتي عبد العزيز أهلي بفوزه بلقب الكوادس في رالي أبوظبي الصحراوي العام الماضي. وانطلق مرة أخرى، حيث بدأ الدفاع عن لقبه من خلال السيطرة على المجموع ليفوز بالمرحلة بفارق أكثر من 53 دقيقة عن الدراج السلوفاكي جوراج فيرجا بدراجة ياماها رابتور.

وكان بيتر هانسيل قد فاز بأول لقب للرالي على متن دراجة نارية في عام 1996، وحقق انتصاره الأخير على متن سيارة مع زوجته مساعدته عام 2019.

وقال بيترهانسيل بعد وصوله إلى خط النهاية: «إنه لأمر رائع أن أعود للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي بعد عدة مشاركات. لا أستطيع تذكر الرقم الدقيق، الرالي دائماً ما يمثل تحدياً في الكثبان الرملية والرمال الناعمة والملاحة المطلوبة، إن سيارتي تعمل بشكل جيد ولم تكن هناك حاجة لإجراء أي تعديلات عليها بعد رالي داكار».

وقال دوشيرتي: «لقد كانت بداية جيدة، على الرغم من الحديث عن بعض التعثرات، هذا ثاني اشتراك لي في الرالي وتجربتي وخبرتي تتزايد طوال الوقت، أمارس الكثير من التدريب والقيادة حول منطقة فوسيل روك هنا في الإمارات، وأنا بحاجة إلى تحسين مهاراتي في الملاحة».

وقال أهلي متصدر الكوادس: «كنت أسير بسرعة في البداية لأنني بدأت أولاً، وكانت استراتيجيتي هي صنع فجوة بقدر ما أستطيع من منافسي، غداً ستكون أصعب مرحلة لأنها الأطول». وشكلت المرحلة الأولى «مرحلة ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة»، والتي تبلغ مسافتها 264 كم بداية فصل جديد لرالي أبوظبي الصحراوي.

وللمرة الأولى هذا العام، تم توحيد أحداث الراليات الصحراوية الطويلة التي ينظمهما الاتحاد الدولي للسيارات «(FIA» والاتحاد الدولي للدراجات النارية «FIM» في بطولة عالمية واحدة.

ويعتبر مخيم الرالي المؤقت الواقع بالقرب من منتجع قصر السراب نقطة تجمّع المتنافسين، وقد بدأ الفنيون يعملون مبكراً في إعداد وتجهيز مركبات الرالي استعداداً لانطلاق القسم الأول اليوم، والذي يقام في منطقة الربع الخالي.