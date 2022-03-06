سباق السيدات يدشن المنافسات في سيح السلم

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، صباح اليوم، سباق السيدات للقدرة لمسافة 119 كلم، في انطلاقة فعاليات النسخة الخامسة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يتألف بالإضافة لسباق اليوم من 3 بطولات مهمة تشمل سباق الإسطبلات الخاصة الذي يقام يوم غدٍ «الثلاثاء»، وسباق «جميلتي» للأفراس يوم بعد غدٍ «الأربعاء»، ويختتم المهرجان يوم السبت المقبل 12 مارس بالبطولة الأهم كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم. ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل. وتحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة فعاليات الحدث المرموق بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية كل من إعمار، وعزيزي للتطوير العقاري والطاير للسيارات، وبمشاركة أبرز الحكام والبيطريين المختصين بسباقات القدرة والتحمل. ومن المتوقع أن يشهد السباق الذي يعتبر من أبرز وأهم سباقات السيدات، مشاركة واسعة من الفارسات من مختلف الإسطبلات في الدولة، خاصة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث يعتبر المهرجان أحد أهم الأهداف لمختلف الإسطبلات في الدولة وظل يشهد في دوراته الماضية حضوراً كبيراً، وحقق أرقاماً قياسية للمشاركات، كما ظل أيضاً يستقطب أفضل الخيول والفرسان من داخل وخارج الدولة، وذلك بفضل مكانته الرفيعة وجوائزه القيمة.

ديلفينا حاملة اللقب

تحمل الفارسة الأرجنتينية ديلفينا ماريا جواتير، لقب النسخة الماضية لسباق السيدات الذي أقيم في مستهل المهرجان بمشاركة 100 فارسة، ونالت جواتير اللقب بعد أن قطعت المسافة على صهوة الفرس «زيزوم» لإسطبلات «ام7» بزمن قدره 4:10:23 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.76 كلم/ساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة «إيربي» لإسطبلات «أف 3» وسجلت 4:10:34 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث إيوليا جونزاليس على صهوة «بيليو سوليوت»، وهو أيضاً لإسطبلات «ام7» بزمن قدره 4:10:36 ساعة.