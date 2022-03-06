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الرياضي
الشارقة والجزيرة.. مطاردة على صدارة اليد
الشارقة والجزيرة.. مطاردة على صدارة اليد
7 مارس 2022 01:02

رضا سليم (دبي)

 يواصل فريق الجزيرة مطاردته للشارقة على قمة دوري أقوياء اليد، بعد فوزه على فريق مليحة بفارق هدف وبنتيجة 29-28 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «فخر أبوظبي»، ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-13، ليرفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 12 محققاً العلامة الكاملة في 4 مباريات.
 في الوقت الذي حافظ الشارقة على انتصاراته المتواصل، بعدما تغلب على العين بنتيجة 26-21 في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج في نفس الجولة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف 15-6 ليرفع «الملك الشرقاوي» رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطتين اعتباريتين عن الجزيرة، وكلاهما حقق العلامة الكاملة في كل المباريات.

الجزيرة
الشارقة
دوري أقوياء اليد
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