الشارقة والجزيرة.. مطاردة على صدارة اليد

رضا سليم (دبي)

يواصل فريق الجزيرة مطاردته للشارقة على قمة دوري أقوياء اليد، بعد فوزه على فريق مليحة بفارق هدف وبنتيجة 29-28 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «فخر أبوظبي»، ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-13، ليرفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 12 محققاً العلامة الكاملة في 4 مباريات.

في الوقت الذي حافظ الشارقة على انتصاراته المتواصل، بعدما تغلب على العين بنتيجة 26-21 في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج في نفس الجولة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف 15-6 ليرفع «الملك الشرقاوي» رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطتين اعتباريتين عن الجزيرة، وكلاهما حقق العلامة الكاملة في كل المباريات.