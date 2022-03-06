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الرياضي
4 فئات تصنع التفوق على «كاسر الأمواج»
البطولة شهدت منافسات مثيرة (الاتحاد)
7 مارس 2022 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف، والتي نظمت في العاصمة أبوظبي على كاسر الأمواج بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبحضور مبهر وصل إلى 34 متسابقاً في أربع فئات للبطولة، وحقق من خلال فئة «الماستر» المراكز الأولى كل من ماتياس كوليج في المركز الأول، وأليكس لوكشيدر ثانياً، ولوكاس كوزون ثالثاً، وجميعهم من التشيك.
في حين حل في فئة التشالنجر والتحدي كل من أنتيا ستلوكولوفا من التشيك، وجاء في المركز الثاني لورين تيلين من بلجيكا، وثالثاً شاهين رمضان من الكويت.
وفي فئة الناشئين حقق المركز الأول ماتياس نوفوتي، وجاء في المركز الثاني ليندا لوشكيدر، وثالثاً حمد الحداد من الكويت، وفي فئة السيدات تفوقت أنتيا ستلوكولوفا من التشيك بإحراز المركز الأول، وحلت في المركز الثاني لورين تيلين من بلجيكا، وحلت في المركز الثالث إليساك شاروزوفا من التشيك. وكانت المنافسة والتي انقسمت إلى مرحلتين صباحية ومسائية قد شهدت صراعاً كبيراً على المراكز الأولى في مختلف الفئات وبرزت أنتيا وبقوة، والتي حققت الفوز في فئتين من المنافسة كي تكون أفضل المتألقين عبر المشاركين خلال المنافسة، بصعود منصة التتويج مرتين في المركز الأول، وعبر فئتين مختلفتين.
 توج الفائزين في الختام أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب وأعضاء اللجنة المنظمة للسباق.
من ناحيته، وجه أحمد ثاني الرميثي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، ورحب أحمد ثاني بالعدد الكبير من المشاركين في البطولة والحضور الدولي في المنافسة، مؤكداً أن البطولة قد حملت صبغة دولية بتنوع وتعدد الجنسيات المشاركة من خلالها، وقال: تنوع جنسيات المتسابقين هو دليل على السمعة القوية التي يتمتع بها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على المستوى الدولي وجذب المشاركين من جميع الدول للمشاركة.

كاسر الأمواج
بطولة الإمارات للموتوسيرف
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نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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