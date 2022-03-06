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الرياضي
ميرزا بطل سباق الدراجات «ضد الساعة»
الأبطال على منصة التتويج (الاتحاد)
7 مارس 2022 01:02

الشارقة (الاتحاد)

 واصل يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات صدارته لبطولة الدولة للدراجات الهوائية، ونجح في الفوز بسباق فردي ضد الساعة، الذي أُقيم في منطقة نزوى بالشارقة لمسافة 33 كم، وهو السباق الذي نظمه اتحاد اللعبة، وحل في المركز الثاني سيف معيوف من فريق شباب الأهلي، ومن نفس النادي وليد النقبي.
 وشهدت جولة هذا الأسبوع أيضاً سباق تحت 23 عاماً، وفاز بالمركز الأول بطل العرب محمد المطيوعي من نادي أبوظبي بلقب السباق، وجاء عبدالله علي الحمادي في المركز الثاني من نادي أبوظبي أيضاً، ثم حمد المهري من نادي النصر في المركز الثالث.
 وفي أصحاب الهمم فئة «سي»، فاز أحمد البدواوي بالمركز الأول، وحل ثانياً عبدالله البلوشي، ثم ذياب المهيري في المركز الثالث.
وشهد سباق الدولة وقام بتكريم الفائزين الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، والذي أشاد بقوة السباق الذي شارك فيه نجوم المنتخب الوطني، وتوجه بالشكر إلى حكام البطولة واللجنة المنظمة، كما أشاد بدراج منتخبنا الوطني يوسف ميرزاً الذي تعرض إلى عطل في دراجته أثناء السباق خسره الوقت من أجل الاستبدال وتصليح العطل، ولكنه نجح في الفوز بالمركز الأول أيضاً ليتصدر سباق الدولة.
 وفي فئة الإناث، فازت صفية الصايغ من فريق الإمارات بالمركز الأول، وجاءت زهرة حسين، من نادي أبوظبي في المركز الثاني، وشيخة عيسى في المركز الثالث من نادي النصر، أما في فئة الشباب ففاز بالمركز الأول يوسف الشحي من نادي التعاون وعيسى عبدالله ثانياً وفاضل حمزة في المركز الثالث وكلاهما من نادي النصر، وشهد مراسم تتويج الفائزين خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، وخلود الظاهري عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية.

يوسف ميرزا
الدراجات الهوائية
الشارقة
شباب الأهلي
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