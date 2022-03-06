«بسمة» و«نيشان».. أعلى المعدلات في «الشارقة للجواد العربي»

محمد حسن (الشارقة)

حقق كل من المهر «كيه أيه نيشان» لخالد العميري، والفرس «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، أعلى معدل بلغ 93.38 نقطة، خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الشارقة الدولي الثالث والعشرين للجواد العربي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 271 جواداً. وجاء تألق الفرس «بسمة البداير» عندما، تصدرت الشوط الثاني المخصص لفئة الأفراس عمر 7 - 9 سنوات، فيما أحرز المهر «كيه ايه نيشان» صدارة آخر الأشواط المخصص للأمهار عمر 3 سنوات. وكانت الفرس «أميرة جيه اف» لمربط غالب، قد افتتحت الفعاليات بالفوز في أول أشواط الأفراس الذي خصص للفئة العمرية 4 - 6 سنوات، وحققت 92.25 نقطة، وذهبت صدارة الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق الى «ماجستي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وسجلت 92.88 نقطة.

واحتل «ع ج نبار» لسعيد مصبح الكعبي، صدارة القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنة، وحقق 92.25 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» الى المهر «دي تبارك» العائد لمربط دبي، وحقق 92.38 نقطة.