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الرياضي
4 فرق إلى التصفيات النهائية لدوري هوكي الجليد
4 فرق إلى التصفيات النهائية لدوري هوكي الجليد
6 مارس 2022 20:36

 
أبوظبي (الاتحاد)


تأهلت 4 فرق إلى مرحلة التصفيات النهائية لدوري الإمارات لهوكي الجليد، والتي تنطلق مبارياتها اعتباراً من غد «الاثنين»، حيث حجز نادي أبوظبي للرياضات الجليدية «ذيبز العين» المركز الأول في الترتيب العام، وتبعه «ستورمز أبوظبي» في المركز الثاني، بينما جاء «مايتي كملز دبي» ثالثاً، واحتل «وايت بيرز» المركز الرابع، بينما لم يوفق «سكوربينز» في التأهل إلى هذه المرحلة لحصوله على المركز الخامس.
ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات التصفيات النهائية «الاثنين»، بلقاء «ذيبز العين» و«وايت بيرز» في صالة تزلج ألعاب هيلي بمدينة العين.
وتسعى الفرق الأربعة إلى خطف بطاقتي التأهل إلى نهائي الدوري لهذا الموسم، الذي انطلق أكتوبر الماضي، حيث يخوض كل فريق 3 مباريات تقام بالتناوب بين أبوظبي ودبي والعين، على أن يسدل الستار على منافسات مرحلة التصفيات يوم الخميس المقبل، وتقام مباراتا نصف النهائي 15 و16 مارس، وفي حالة التعادل تقام مباراة فاصلة يوم 17 مارس.
ومن جانبه أكد جمعة الظاهري قائد فريق «ستورمز أبوظبي» ومنتخب الإمارات لهوكي الجليد، جاهزية فريقه لخوض منافسات هذه المرحلة من الدوري، والتي تعتبر الأقوى والأهم في الموسم، بوصفها الطريق الوحيد للوصول إلى النهائي.
وقال: المستويات الفنية للفرق الأربعة التي تأهلت للمرحلة الحالية متقاربة وتنبئ بمنافسة قوية، وهو ما يزيد حماس كل اللاعبين ويمنحهم رغبة في تقديم أفضل ما لديهم.
وأثنى الظاهري على الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين عموماً وللرياضات الشتوية ورياضة هوكي الجليد بصفة خاصة، مؤكداً أن الدعم المستمر من مجلس أبوظبي الرياضي جعل رياضة هوكي الجليد في الإمارات ذات إنجازات محلية ودولية كبيرة.
وأشار إلى أن دوري الهوكي الإماراتي أفرز مجموعة من اللاعبين المواطنين المحترفين في اللعبة، والذين أصبحوا يشكلون أعمدة منتخب هوكي الجليد.
ومن جانبه، عبر محمد الشامسي، قائد فريق «ذيبز العين» عن عزمه رفقة زملائه في الفريق على تحقيق إنجاز هذا الموسم مثل بطولة العام الماضي، مؤكداً جاهزية لاعبي العين الساعين للتحدي والمنافسة.

نادي أبوظبي للرياضات الجليدية
الإمارات
دوري هوكي الجليد
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