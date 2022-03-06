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«النواخذة 55» يعتلي قمة «الهواة»
«النواخذة 55» يعتلي قمة «الهواة»
6 مارس 2022 20:31

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


اعتلى دبا الفجيرة صدارة دوري الأولى لكرة القدم، مع نهاية «الجولة 22»، بعد الفوز الصعب على الذيد بهدف أحرزه البرازيلي دياجو سيلفا «هداف البطولة» في الدقيقة 82 من اللقاء الذي أُقيم على ملعب الذيد.
وبلغ «النواخذة» «النقطة 55»، وبفارق نقطتين عن العربي «الوصيف» الذي تعثر أمام دبا الحصن بالخسارة 2-1، في افتتاح الجولة.
وحافظ الحمرية على مركزه الخامس، بتغلبه على مصفوت بهدف، سجله جيلمار في الدقيقة 30، ليصل الحمرية إلى «النقطة 43»، وظل مصفوت عند «20 نقطة».
وحقق مسافي فوزاً مهماً على التعاون 2 -1، وسجل «الثنائية» لافيتسا في الدقيقتين 25 و68، فيما جاء هدف التعاون بالخطأ من محمد حسن مدافع مسافي في الدقيقة 35، وبلغ مسافي «النقطة 18»، وتجمد رصيد التعاون عند «13 نقطة».
وتفوق الرمس على جلف أف سي بهدف حمل توقيع أحمد النقبي في الدقيقة السابعة، ليرفع الرمس رصيده إلى «النقطة 14»، مقابل «21 نقطة» لجلف أف سي.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
الذيد
مسافي
التعاون
الحمرية
مصفوت
الرمس
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