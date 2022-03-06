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الرياضي
ديوكوفيتش يعرض مساعدة «مُقاتل» في أوكرانيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة «مُقاتل» في أوكرانيا
6 مارس 2022 20:05

باريس (أ ف ب)
عرض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانياً عالمياً، تقديم مساعدة مالية إلى لاعب كرة المضرب السابق الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي المنضم إلى جيش بلاده للدفاع عن أرضه بمواجهة الغزو الروسي.
وكتب «نولي» خلال حديث أجراه على تطبيق واتساب ونشره الأوكراني على إنستغرام: «أفكر بك.. آمل أن تهدأ الأمور في أقرب وقت ممكن، قل لي أين يمكنني إرسال المساعدة لك، مساعدة مالية أو أي نوع آخر من المساعدة».
وذاع صيت ستاخوفسكي، المصنف 31 عالمياً سابقاً، بعد فوزه على السويسري روجيه فيدرر في بطولة ويمبلدون الإنجليزية عام 2013، قبل أن يعتزل في سن الـ 36 عاماً عقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ليقرر الذهاب إلى العاصمة كييف لحمل السلاح دفاعاً عن بلاده.
وانضم العديد من الرياضيين الأوكرانيين إلى صفوف الجيش لمواجهة الغزو الروسي، أبرزهم البطل الأولمبي السابق الملاكم فاسيلي لوماشينكو وبطل العالم السابق للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.

نوفاك ديوكوفيتش
أوكرانيا
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روسيا وأوكرانيا
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