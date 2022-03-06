ريبروف: العين يحاول حسم التأهل في «التسعين»



دبي (الاتحاد)



قال الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، إن المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل أمام الجزيرة، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، على استاد هزاع بن زايد، تعتبر صعبة على الفريقين، خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وأشار إلى أن «الزعيم» لديه العديد من المواجهات المهمة في الفترة الحالية، لذلك يتوجب على الجهاز الفني التركيز على استشفاء اللاعبين، وسرعة استعادتهم لمستواهم الطبيعي، في ظل ضغط البطولات والمباريات.

وقال: أعمل حالياً على وضع برامج إعادة التأهيل، خصوصاً بعد مباراتنا الأخيرة، والأهم هو استشفاء اللاعبين الذين شاركوا في اللقاءات السابقة، أما بالنسبة للعناصر الذين لم يلعبوا فهم يبذلون قصارى جهدهم، والجميع يتفهم مدى أهمية المباراة، وآمل حضور الجماهير لدعم اللاعبين.

وشدد ريبروف على أن «البنفسج» لديه الأفضلية بسبب التعادل في لقاء الذهاب على ملعب الجزيرة، إلا أنه مطالب بتقديم أداء متميز وضمان الفوز وحسم الأمور خلال الـ 90 دقيقة، وقال: علينا أن نلعب كرة قدم حقيقية وبجدية كبيرة، وأن نبذل جهدنا لحصد النتيجة الإيجابية التي تضمن لنا الوصول إلى النهائي.

وقال: لا توجد لدينا غيابات، وحرصنا خلال الفترة الأخيرة على الدفع بجميع اللاعبين في مختلف المباريات والبطولات، وشارك خالد البلوشي في مباراة «الرديف»، ونحدد مدى جاهزيته ومستوى التحسن حول إصابته، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يلعب لفترة طويلة.