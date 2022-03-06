39 قتيلاً وجريحاً في مباراة بالمكسيك



معتز الشامي (دبي)



أعلنت وسائل إعلام مكسيكية عن زيادة أعداد ضحايا مباراة كرة قدم في الدوري المكسيكي، إلى 39 شخصاً، ما بين قتيل وجريح، بسبب اندلاع أعمال عنف في المدرجات، خلال مباراة كويريتارو وأطلس جواديلاخارا بملعب كوريجيدورا.

وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي، تعليق جميع المباريات المقررة ضمن المرحلة التاسعة، بسبب ارتفاع عدد ضحايا أحداث شغب مباراة كويريتارو وأطلس جواديلاخارا، راح ضحيتها 17 قتيلاً بالإضافة إلى 22 مصاباً حتى الآن بسبب أعمال العنف.

واندلع الشجار في ملعب كوريجيدورا في كويريتارو، حيث تم إيقاف المباراة في الدقيقة 62، بعدما اشتبك أنصار أطلس جواديلاخارا «حامل اللقب» مع منافسيهم، واضطرت جهات الأمن إلى السماح للجماهير بالنزول إلى أرض الملعب، هرباً من التعرض للإصابات، لتمتد أعمال العنف إلى أرض الملعب، الأمر الذي رفع عدد الضحايا.

فيما غادر بعض اللاعبين وبقي آخرون خارج الملعب، في محاولة لتهدئة التوتر بين المشجعين الذين اشتبكوا بطريقة هستيرية وأدانت سلطات كرة القدم المكسيكية العنف ووعدت السلطات بإجراء تحقيقات كاملة.

وأشارت تقارير إعلامية أن الحادث ربما يؤثر على سمعة استضافة المكسيك لـ «مونديال 2026»، وأصدر الاتحاد بياناً يؤكد فيه أسفه على سقوط ضحايا في المباراة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن جماهير كويريتارو بادرت بالاشتباكات، حيث استخدمت العصي والسكاكين والكراسي، وأكد بيان الاتحاد المكسيكي أن كرة القدم، يجب أن تبقى مساحة للتعايش الصحي والسليم، حيث لا يُسمح فيها بالعنف، فيما انتقد رئيس رابطة الدوري الأحداث ووعد بإجراء تحقيقات.