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الرياضي
بقاء مبابي في سان جيرمان «خيال وأوهام»!
بقاء مبابي في سان جيرمان «خيال وأوهام»!
6 مارس 2022 17:04

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، خرجت الصحافة الإسبانية وبوجه خاص الموالية للنادي «الملكي»، لتؤكد أن مستقبل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي سيكون في مدريد وبالتحديد في «البيت الأبيض» الإسباني، إشارة إلى ريال مدريد ، وأن أي حديث عن تجديد عقده مع النادي الباريسي محض «خيال وأوهام» ، لأن اللاعب متمسك بقناعاته ، حتى وإن كان لم يعلن رسمياً قراره النهائي .
وذكرت صحيفة «آس» أن مبابي ينوي الرحيل بأفضل طريقة ممكنة عن سان جيرمان، وأن ينهي الموسم معه على أفضل صورة، عرفاناً واعترافاً بفضل الفريق عليه، عندما ضمه في 2017 من موناكو على سبيل الإعارة، ثم وقع عقداً دائماً معه عام 2018. 

وقالت الصحيفة إن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا مع منتخب «الديوك» سيرحل مجاناً وحراً من أي التزام، إذا ما انضم إلى ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقيع مبابي الرسمي للنادي الملكي مسألة وقت، وربما يكون ذلك بعد مباراة الإياب في «الشامبيونزليج»، أيا كانت نتيجتها.
غير أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، ما زال يتمسك بالأمل في الإبقاء على نجم الفريق، وقال في حديث أخير لصحيفة «ليكيب»: طالما إن مبابي لم يوقع شيئاً حتى الآن، فإننا سنبذل أقصى جهدنا للاحتفاظ به، مبدياً تصميمه على ذلك وتفاؤله بفكرة إمكانية أقناعه بالبقاء.
وفي المقابل، تناول النجم الفرنسي المخضرم جيرومي روتين هذا الملف في برنامجه «روتين يشتعل» قائلاً: نحن أمام حالة هذيان وجنون، ولا أحد يدري ما إذا كان فتى «بوندي المدلل» (إشارة إلى مسقط رأسه في ضاحية بوندي بالعاصمة باريس ) سيتأثر بالعرض «الإكس لارج» الذي قدمه له سان جيرمان، ليبقى في «حديقة الأمراء»، أم أنه مصمم على الرحيل. واستدرك قائلاً: يقيني إن المسألة ليست مسألة مال بالنسبة لهذا النجم، وإنما هي رغبة قديمة يحلم بتحقيقها في النادي الذي يعشقه منذ نعومة أظافره.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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