10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«المحترفين» تعلن الدخول مجاناً للنساء والأطفال
«المحترفين» تعلن الدخول مجاناً للنساء والأطفال
6 مارس 2022 16:36

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت رابطة المحترفين، عن إطلاق مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس الجاري، بفتح أبواب الدخول مجاناً للعائلات، من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً، إلى جميع الملاعب في مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين، على أن تكون البداية بمجانية الدخول إلى ملعبي هزاع بن زايد وآل نهيان، اللذين يحتضنان مواجهتي إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين، اللتين تصادفان نفس يوم المرأة العالمي.
ففي مواجهة العين والجزيرة، في استاد هزاع بن زايد، سيتم تخصيص البوابة رقم 2 (104 و105) لدخول العائلات من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً مجاناً، ويمكنهم الحصول على هذه التذاكر المجانية من شباك التذاكر في الملعب.
وفي مباراة الوحدة وشباب الأهلي، في استاد آل نهيان، سيتم فتح البوابة رقم 1 القسم 1، ليكون قسماً عائلياً لدخول العائلات من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً مجاناً، مع إمكانية الحصول على التذاكر المجانية من شباك التذاكر في الملعب.

لجنة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
كأس رابطة المحترفين
الوحدة
شباب الأهلي
العين
الجزيرة
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©