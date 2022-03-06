«المحترفين» تعلن الدخول مجاناً للنساء والأطفال



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين، عن إطلاق مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس الجاري، بفتح أبواب الدخول مجاناً للعائلات، من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً، إلى جميع الملاعب في مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين، على أن تكون البداية بمجانية الدخول إلى ملعبي هزاع بن زايد وآل نهيان، اللذين يحتضنان مواجهتي إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين، اللتين تصادفان نفس يوم المرأة العالمي.

ففي مواجهة العين والجزيرة، في استاد هزاع بن زايد، سيتم تخصيص البوابة رقم 2 (104 و105) لدخول العائلات من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً مجاناً، ويمكنهم الحصول على هذه التذاكر المجانية من شباك التذاكر في الملعب.

وفي مباراة الوحدة وشباب الأهلي، في استاد آل نهيان، سيتم فتح البوابة رقم 1 القسم 1، ليكون قسماً عائلياً لدخول العائلات من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً مجاناً، مع إمكانية الحصول على التذاكر المجانية من شباك التذاكر في الملعب.