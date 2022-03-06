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الرياضي
«دبي الرياضي» يستقبل مالك نانت
«دبي الرياضي» يستقبل مالك نانت
6 مارس 2022 16:30

 
دبي (الاتحاد)


استقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، فالديمار كيتا مالك نادي نانت أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز، في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وذلك بمناسبة زيارته للدولة.
ورحب سعيد حارب بمالك نانت، وقدم له شرحاً عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي، والفعاليات الرياضية المتنوعة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً، ووجود جاليات لأكثر من 200 دولة يعيشون في الإمارات، ومدى انتشار الرياضة في أوساط المجتمع، كما استعرض معه نمو القطاع الرياضي، وزيادة عدد الممارسين في مختلف الرياضات.
وأكد حارب أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بجميع أنواع الرياضات، وأن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تتجاوز 400 فعالية في العام الواحد، تضم رياضات متنوعة وبطولات دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية، لكن كرة القدم تحظى باهتمام كبير، ويحرص المجلس على التعاون مع مختلف الأطراف، من أجل تطوير قطاع اللعبة، والاطلاع على التجارب الناجحة والاستفادة من الاحترافية.
وعبر الضيف عن سعادته بزيارة دبي، مؤكداً حرصه على التعاون مع مجلس دبي الرياضي وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم، خاصة أن دبي تعد منطقة جذب مهمة لكبرى الأندية العالمية، كما أن أجواء الاستثمار فيها تشجع جميع الأطراف، على تعزيز التعاون في كافة المجالات، وأشاد بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها دبي، وعبر عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير، وأيضاً جودة الحياة في دبي، والأجواء الداعمة للاستثمار في جميع المجالات ومن بينها الاقتصادي.
واصطحب سعيد حارب الضيف في جولة بمقر المجلس، وأطلعه على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ومختبر الابتكار، وجهاز نبض الموارد البشرية، وأطلعه على دليل الفعاليات الرياضية الذي يضم قائمة الفعاليات الرياضية التي تنظم في دبي خلال عشر سنوات، كما أهدى له النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

الإمارات
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