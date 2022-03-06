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الرياضي
بطل فيلم «الحريف» الحقيقي يغادر «ملاعب الحياة»
بطل فيلم «الحريف» الحقيقي يغادر «ملاعب الحياة»
6 مارس 2022 16:00

رضا سليم (دبي)
توفي سعيد فتحي أحد أمهر من لعب «الكرة الشراب» في مصر صاحب قصة فيلم الحريف عن عمر يناهز 74 عاماً بعد معاناة مع المرض وبرز في ممارستها في منطقة إمبابة وكان يمارسها حافي القدمين دون حذاء ولذا أطلق عليه لقب «الحافي».
وكان «الحافي» ملك «الكرة الشراب» في السبعينيات والثمانينيات والذي ذاع صيته في شوارع وساحات المناطق الشعبية مثل إمبابة وبولاق أبوالعلا وشبرا والأزبكية والسيدة زينب والشرابية والمدبح والعباسية كما لعب في العديد من محافظات مصر لمداعبة الساحرة الصغيرة.
لفت «الحريف» أنظار سماسرة ومكتشفي نجوم الساحرة المستديرة منهم عبده البقال مكتشف النجوم في الأهلي الذي جلبه للنادي لإجراء الاختبارات ولم يظهر بمستواه المعروف عنه بسبب الحذاء لأنه كان معتادا على اللعب «حافي القدمين» وفشل في إثبات وجوده وإبراز موهبته.
كان الحافي يتقاضى 10 جنيهات في المباراة الواحدة وكان أول لاعب في مصر تقام له مباراة اعتزال حيث أقيمت في شارع النصوح في إمبابة عام 1986 وشارك فيها نجوم الكرة المصرية إسماعيل وإبراهيم يوسف وزكريا ناصف وأحمد شوبير ومصطفى عبده وحمدي نوح وغيرهم.
عمل سعيد بشركة الكبريت وظل يلعب «الكرة الشراب» طوال ثلاثة عقود من الزمن وبسببها ترك الدراسة ولم يتزوج وسافر لكل محافظات مصر ينشر مهاراته وفنونه الكروية في كل ربوع المحروسة.
ومن وحي قصة «الحافي» الحقيقة نجح السيناريست بشير الديك والمخرج محمد خان وقتها في تقديم تلك الفكرة الإنسانية في عمل فني للجمهور ليخرج للنور فيلم «الحريف» عام 1983 بطولة عادل إمام لتجسيد القصة كاملة.

عادل إمام
مصر
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الأهلي المصري
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