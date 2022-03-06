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الرياضي
بوجاتشار يتألق في «ستراده بيانكه»
بوجاتشار يتألق في «ستراده بيانكه»
6 مارس 2022 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
تألق السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، مجدداً، وأضاف فوزاً بارزاً إلى سجله الحافل، إذ احتل المركز الأول في سباق «ستراده بيانكه» 2022، الذي أقيم في إقليم توسكاني الإيطالي، حين انطلق تادي في أداء هجوي مذهل قبل 50 كم من خط النهاية، ليهيمن على المنحدر الترابي في مونتي سانتا ماريا متجاوزاً جميع منافسيه.
وبعد انطلاقته القوية، تمكن تادي من توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه كارلوس رودريجيز (إينيوس-جرينادييرز) ليبلغ 30 ثانية، بينما تجاوز الفارق بينه وبين بقية الدراجين نحو دقيقة وثلاثين ثانية، وبوصوله إلى الكيلومترات الأخيرة من السباق، واصل بوجاتشار الانطلاق بالزخم نفسه، ليتبعه كلٌّ من كاسبر أسجرين (كويك- ستيب ألفا فينيل) وأليخاندرو فالفيردي (موفيستار)، حيث تمكنا من تقليص الفارق إلى أقل من دقيقة، إلا أنهما عجزا عن اللحاق به.
وكان السباق قد شهد حادثاً قبل 100 كم من خط النهاية أُصيب فيه قائد فريق الإمارات ببعض الخدوش، وذلك قبل أن ينطلق في أداء هجومي منفرد قبل 50 كم من نهاية السباق.
ويعدّ هذا الأداء الهجومي الأطول في تاريخ هذا السباق حتى الآن، ليحطم تادي بفضله الرقم الذي سجله ألكسندر كولوبنيف عام 2007 حيث انطلق قبل خط النهاية بنحو 19.4كم.
وتعليقاً على الفوز، قال تادي بوجاتشار: «إنه فوز مهم ومذهل، فقد انطلقت في أدائي الهجومي قبل مسافة طويلة من خط النهاية، ولم أتيقن من فوزي إلا قبل 5 كم من نهاية السباق، قررت الانطلاق في الأداء الهجومي في منطقة سانتا ماريا التي تمثل جزءاً صعباً وحاسماً من المسار، ولم يتمكن أحد من اللحاق بي، لذا قررت المواصلة منفرداً لأنتزع الفوز بالمركز الأول، أنا سعيد جداً بهذه النتيجة، حيث واصل الدراجون المنافسون اللحاق بي دون هوادة، وبذلت جهوداً حثيثة في الكيلومترات الأخيرة بسبب التعب الذي اعتراني».

تادي بوجاتشار
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