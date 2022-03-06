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الرياضي
فريق أبوظبي ينسحب من بطولة العالم لزوارق «إكس كات»
فريق أبوظبي ينسحب من بطولة العالم لزوارق «إكس كات»
6 مارس 2022 15:42

الفجيرة (الاتحاد)
قرر فريق أبوظبي للزوارق السريعة الانسحاب من بطولة العالم لزوارق «إكس كات»، والتي أقيمت جولتها الافتتاحية في إمارة الفجيرة على مدار الأيام الماضية.
وجاء قرار انسحاب الفريق بعد سلسلة من الأخطاء التحكيمية الكبيرة، التي شهدتها المسابقة في المواسم الأخيرة والارتباك الفني الذي تعاني منه لجنة البطولة، كما جاء أيضاً عطفاً على تغيير نتائجه عبر السباق الرئيس الأول، بعد أن حل زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الأول وحلول زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الثاني، ولكن بسبب تغيير في قوانين المسار بعد انطلاق السباق والذي أربك المتسابقين، قامت اللجنة التحكيمية بشطب نتائج الفريق ثم تغيير النتيجة مجدداً، وشطب دقائق من دورات الفريق، ليكون قرار الفريق هو الانسحاب النهائي من البطولة.
وكان زورق أبوظبي 4 قد حقق المركز الأول أيضاً في سباق كسر الكيلو يوم أمس «الأحد» ضمن اليوم الثاني والختامي للبطولة، ولكن تم اتخاذ قرار الانسحاب بسبب عدم إنصاف اللجنة في القرارات التي تم اتخاذها.
وأكد أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، أن انسحاب فريق أبوظبي من البطولة يأتي بحكم أنه يمثل دولة الإمارات من خلال المنافسة، وأنه يجب أن يكون التمثيل من خلال بطولة واضحة المعالم من ناحية التحكيم والإجراءات الفنية.
وأكد أحمد ثاني أن سمعة الفريق ومستواه العالمي لا يسمح له بالتواجد عبر بطولة مليئة بالتخبط التحكيمي والقرارات الفنية العشوائية.
من جهته، أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن قرار الانسحاب جاء بعد سلسلة متصلة من الأخطاء الفنية المؤثرة في النتائج التي يحقهها فريق أبوظبي وبشكل سلبي، وقال: ما لمسناه من ظلم تحكيمي وعدم إنصاف لفريق أبوظبي وغياب المساواة، من خلال العقوبات غير المبررة جاء كي يؤكد قرار الانسحاب النهائي من البطولة.
وأضاف الرميثي: نحمل كل التقدير والود للقائمين على البطولة في إمارة الفجيرة ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ونؤكد أنه لا علاقة لهم بما حدث، حيث إن القرارات تأتي من اللجنة الفنية والتحكيمية الدولية في البطولة والمعينة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

الفجيرة
زوارق أبوظبي
إكس كات
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