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الرياضي
جواو بيدرو.. «عاشق الشباك»
جواو بيدرو.. «عاشق الشباك»
6 مارس 2022 14:30

 

محمد سيد أحمد (أبوظبي)


بعد غياب 3 مباريات عن هز الشباك، عاد البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة، إلى إحراز الأهداف من جديد، بـ «ثنائية» أمام شباب الأهلي، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين».
تعد «الثنائية» هي الثانية للاعب الذي سبق له زيارة مرمى العروبة، في الجولة الأولى من البطولة، ليفرض نفسه نجماً للجولة، ويسهم بقوة في فوز ثمين لـ «العنابي» على منافس قوي. وأدى «الانتصار الغالي» إلى تقلص فارق النقاط بين «العنابي» الثاني و«الزعيم» المتصدر إلى 4 نقاط فقط، كما رفع درجة الإثارة في الدوري، خاصة قبل مواجهة الفريقين بالذات يوم السبت المقبل في «الجولة 19». 

وهدفا بيدرو جاءا بسيناريو متشابه من تسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، وجاء أولهما في توقيت مبكر من المباراة «الدقيقة الرابعة»، فيما «أمن» الثاني الفوز في وقت قاتل «الدقيقة 93».
وزادت «ثنائية» بيدرو من حظوظه في المنافسة على لقب الهداف التي يتصدرها لابا كودوجو بـ 17 هدفاً، ويليه عمر خربين بـ 12 هدفاً، ثم بيدرو بـ 11 هدفاً، وستكون الفرصة متاحة أمامه، خاصة أنه «محارب مشاكس» في الملعب، ويعتبر الأكثر مشاركة في المباريات مع «أصحاب السعادة» بدقائق لعب بلغت 1593 دقيقة، حيث يعد الوحيد الذي لعب جميع مباريات الفريق منذ بداية الموسم، وتم استبداله في مباراة واحدة، ويبلغ معدل مشاركته 88.5 دقيقة.
وأحرز جواو بيدرو 41 هدفاً خلال 59 مباراة بالدوري في مواسمه الثلاثة بقمصان الظفرة ثم بني ياس والوحدة.
يرى المهاجم البرازيلي أن طريقة الفرنسي جريجوري مدرب «العنابي»، تركز على الاستحواذ واللعب بصورة هجومية منظمة، وبالتالي تصب في مصلحة المهاجمين، وتدفعهم إلى منطقة جزاء المنافس، ومحاولة التسجيل بصورة أكبر، وليس المهم من يسجل، بل الأهم أن يفوز الفريق.
ويصف بشير سعيد اللاعب الدولي السابق، جواو بيدرو بـ «المحارب» من أجل تسجيل الأهداف، وقال: وضع «البرازيلي» مع الوحدة مختلف عن الظفرة وبني ياس، حيث كان محور الفريق، من حيث تسجيل الأهداف، والجميع يعمل من أجل توصيل الكرة إليه، ومع «العنابي» لا يحدث ذلك، لأن مراكز الخطورة متنوعة في الفريق، من الأطراف والعمق، لذلك قام اللاعب بتغيير أسلوبه، بالنزول إلى وسط الملعب، والمساعدة في بناء الهجمة من أجل التسجيل، وأمام شباب الأهلي أدى بمستوى متميز، واستطاع أن يصنع لنفسه هدفين وسجلهما، خاصة «الثالث» في المباراة الذي عكس القيمة الحقيقية لبيدرو في مركز «رأس حربة».
وأضاف: بيدرو سيكون له الدور المؤثر في وصول الوحدة إلى منصة التتويج، خاصة إنه سجل أهدافاً حاسمة رغم اختلاف الوضع بالنسبة له في «العنابي».

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
جواو بيدرو
شباب الأهلي
العين
بني ياس
الظفرة
بشير سعيد
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