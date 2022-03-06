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الرياضي
«الحضور مقبول» في «منطقة الدفء»
«الحضور مقبول» في «منطقة الدفء»
6 مارس 2022 14:45

 
علي معالي(دبي)


على غير المعتاد، حضرت الجماهير بأعداد مقبولة في بعض مباريات فرق «المنطقة الدافئة»، لدعم اللاعبين معنوياً في الفترة الحالية، لمزيد من النتائج الجيدة فيما تبقى من جولات «دوري أدنوك للمحترفين».
وضربت جماهير عجمان المثال على ذلك، حيث استضاف «البرتقالي» فريق بني ياس، وزحف عشاق «البرتقالي» إلى المدرجات، وشجعوا «البركان» بقوة، خاصة أن الفريق يقدم هذا الموسم مستويات جيدة جعلته يحتل المركز السادس مناصفة مع بني ياس والنصر برصيد 25 نقطة لكل منها، ورغم خسارة «البرتقالي» بهدفين من «السماوي»، إلا أن الجماهير ظلت طوال المباراة على أمل تعديل النتيجة.
وعلى استاد الوصل في زعبيل، وقفت جماهير «الإمبراطور» خلف الفريق، على أمل أن يسير خطوة إلى الأمام، وظل أنصار «الأصفر» في مساندة اللاعبين، حتى نجح «الفهود» في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63، قبل أن يدرك اتحاد كلباء التعادل، ويحتل الوصل حالياً المركز التاسع برصيد 23 نقطة، يليه «النمور» في الترتيب العاشر وله 19 نقطة.
وينتظر أن تشهد المباريات المقبلة لمنطقة الوسط، خاصة التي تقترب من «الخطر» حضوراً جماهيرياً أكبر، حتى لا يقع فريقها في «المحظور»، ويجد نفسه هابطاً إلى الدرجة الأولى.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
بني ياس
الوصل
اتحاد كلباء
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