الجنيبي.. «لمسة سحرية»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



خطف محمد إسماعيل الجنيبي «23 عاماً»، لاعب الظفرة الأضواء، من «البدلاء» ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بصناعته للهدف الرابع لفريقه في مرمي خورفكان، عندما قدم «تمريرة سحرية»، على «طبق من ذهب» إلى البرازيلي جويلهرم أوجوستو أحرز منها الأخير هدفه الأول في البطولة، وكما أن هدية الجنيبي كانت مكافأة لزميله على تألقه اللافت الذي جعله النجم الأول للقاء.

يتصدر الجنيبي الذي واجه صعوبات هذا الموسم بسبب الإصابة التي غيبته فترة ليست بالقصيرة، قائمة «الفارس» من حيث الصناعة، «3 أهداف»، لفريقه هذا الموسم، بالتساوي مع زميله عمران الجساسي.

وتأسس الجنيبي الذي يمضي موسمه الثاني مع الظفرة تأسس في الوحدة قبل تصعيده إلى الفريق الأول، وشارك خلال الموسم الحالي في 13 مباراة، وهو ذات العدد من المباريات الذي خاضه في الموسم الماضي، بينما لعب بقميص «العنابي» مباراة واحدة في الدوري، وله هدفان في الموسم الماضي.

ويعد الجنيبي من العناصر الجيدة في مركز الجناح، ويمتاز بالسرعة والمهارة والقراءة السليمة للملعب، وله عقلية احترافية جيدة، ويمكنه «صناعة الفارق» عندما يجد فرصة كبيرة في المشاركة، خاصة خلال الفترة المقبلة التي ينتظر فيها «الفارس» التحدي الكبير بقيادة مدربه الجديد بدر الإدريسي.

والهدف الرابع الذي صنعه الجنيبي، بجانب أنه أكد تفوق فريقه في المباراة، فإنه جعل الظفرة يفوز بـ «رباعية» للمرة الأولى هذا الموسم.