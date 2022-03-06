النصر يستقبل وفد الاتحاد الكرواتي



دبي (الاتحاد)



‫استقبل نادي النصر وفداً من الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، ضم ماركو سمودلاكا نائب رئيس الاتحاد، ورئيس نادي دوجوبولي، وماركو ايرسج رئيس الاتحاد في مقاطعة سبليت، وجوريكا رونتيتش المنسق العام، ومحمد عبد الله سفير اللجنة الأولمبية الكرواتية، وممثل مجلس سبلت الكرواتي.

وكان في استقبال الوفد، توفيق الزهروني المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، إضافة إلى عدد من مسؤولي النادي، حيث رحب الزهروني بالحضور، وقدم شرحاً عن الهيكل التنظيمي للنصر وشركاته، بما في ذلك شركة كرة القدم وخططها لبناء شراكات محلية ودولية لخدمة الأهداف الرياضية الاستراتيجية 2022- 2025.

وزار الوفد الكرواتي متحف النادي للاطلاع على تاريخ «العميد» منذ تأسيسه عام 1945، والمتجر الخاص بالنادي، بالإضافة إلى زيارة المرافق الرياضية باستاد آل مكتوم وأكاديمية كرة القدم.

‫وعُقد خلال الزيارة اجتماع تنسيقي ناقش أوجه التعاون المستقبلي، وتبادل الخبرات بين الجانبين في محاور عدة شملت تنظيم المعسكرات، إقامة الدورات التدريبية، تطوير اللاعبين والمدربين، تحديث الإدارة الرياضية، والعمل المشترك في مجالات الطب الرياضي وعلوم الرياضة.

وعبر الوفد الكرواتي في ختام الزيارة عن شكره لإدارة النصر وشركة كرة القدم على حفاوة الاستقبال، وأعربوا عن سعادتهم بالوجود في «قلعة العميد» الذي يعتبر أحد أعرق المؤسسات الرياضية في الإمارات، مبدين إعجابهم بمنشآت النادي العصرية.