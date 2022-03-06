محمد بن مكتوم يتوج «الإمارات» بكأس «ذهبية البولو»

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بكأس دبي الذهبية للبولو، بعد الفوز على الحبتور في المباراة النهائية بالهدف الذهبي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 8-8، وجاء فريق الحبتور في المركز الثاني، وأحرز زيدان كأس «أوتو ميلنيوم» بعد فوزه على فريق «أيه إم» 11-9.

ووجه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على فوزها بهذه الكأس التي تمثل قمة البولو في المنطقة وقال: «المباراة النهائية جاءت قوية ومثيرة وجسدت المستوى الذي وصلت اليه اللعبة في الإمارات».

كما وجه التهنئة إلى محمد خلف الحبتور على توليه رئاسة اتحاد البولو متمنياً للاتحاد كل التوفيق، مشيداً بما تقدمه مجموعة الحبتور من دعم للعبة بتوفير أفضل الملاعب وأحدثها ليس على صعيد المنطقة، بل على صعيد العالم، ومنوهاً إلى أن الكأس الذهبية تتطور من عام لآخر، مما يسهم في نشر وتطور اللعبة.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كابتن فريق الإمارات عن سعادتها بالفوز بالكأس، مؤكدة أن البطولة نجحت بكل المقاييس تنظيمياً وفنياً، وقدمت جميع الفرق مستوى متميزاً، ولذلك كان من الصعب التكهن بنتيجة أية مباراة. ووجهت سموها التهنئة إلى محمد خلف الحبتور رئيس الاتحاد وقالت: «اللعبة ستشهد تحولاً وتطوراً كبيرين في المرحلة المقبلة بسبب تواجده ومعايشته للعبة، متمنيةً للاتحاد الجديد كل التوفيق والنجاح».

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته بما تحقق في البطولة من نجاحات، وقال:«الاتحاد بتضافر جهود الأندية سيحلق في سماء العالمية، ونشكر نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وفرق الإمارات، وأبوظبي، وأيه إم، وزيدان، وبنجاش، وذئاب دبي كافو».