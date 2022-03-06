اتحاد الكاراتيه يُعيد هيكلة لجانه

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه الجديد اجتماعه الأول للدورة 2020-2024 برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وتم خلاله الخطة المستقبلية للعبة مع هيكلة اللجان الخاصة بالاتحاد.

وقد تم إعادة هيكلة اللجان العاملة بالاتحاد واعتماد رؤساء اللجان وتوزيع المناصب، حيث تم اختيار راشد عبد المجيد آل علي نائباً لرئيس الاتحاد، رئيساً للجنة المنتخبات، والمهندس مروان محمد سنكل نائباً ثانياً، والمهندس حميد شامس أمينا عاما للاتحاد، ود.عبدالله البادي في منصب الأمين العام المساعد، رئيساً للجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، ومحمد حربوك الشحي مديراً مالياً، د. حصة بن حيدر رئيساً للجنة المرأة، وإبراهيم النعيمي رئيساً للجنة المسابقات، وهشام العلماء رئيساً للجنة التسويق والاستثمار، والخبير محمد عباس رئيساً للجنة الفنية ولجنة الاختبارات، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيساً للجنة الحكام.

وتم تعيين الحكم الدولي إبراهيم الجناحي الرئيس السابق للجنة الحكام مستشاراً للجنة تقديراً لجهوده في السنوات السابقة، واستمرار لجنتي التنظيم والأمن والسلامة في مهامها، واستحداث لجنتي الانضباط والاستئناف وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد.

وحث اللواء ناصر الرزوقي رؤساء اللجان بسرعة تشكيل أعضاء لجانهم لاعتمادها للبدء في مهامهم خلال الفترة المقبلة مع تحديد المهام والواجبات.

وتناقش اللواء الرزوقي خلال الاجتماع في العديد من المحاور المهمة الخاصة باللعبة، وكذلك الترحيب بأعضاء المجلس وتعريفهم، وحث الجميع على التعاون من أجل تكملة نجاحات مجلس الإدارة وقام بشرح المسئوليات التي تقع على الاتحاد وأعضائه والعاملين فيه ثم وجه شكره لأعضاء المجلس السابقين بما بذلوه من مجهودات سابقة لخدمة الاتحاد.

وقام الرزوقي بشرح العديد من الأمور التي تخص الكاراتيه وما يواجه اللعبة من صعوبات وكيفية إيجاد الحلول لها وتوسيع قاعدة اللاعبين واستكشاف المواهب من خلال المسابقات المحلية.

وتقدم الرزوقي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تعاونه المستمر والدائم للاتحاد ودعمه لبطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت في نوفمبر الماضي 2021 بدبي، كما قدم الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة لتفضله بدعم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بإقامتها للمرة الأولى بإمارة الفجيرة في فبراير الماضي، كما أكد سعادته على ثقة الاتحاد الدولي الكبيرة في قدرات الإمارات التنظيمية.